मंडला में बारिश के बीच 45 गांवों में पानी का संकट, तीन दिन से बूंद-बूंद पानी को तरस रहे लोग

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Mandla News: मंडला जिले में एक तरफ जहां आसमान से लगातार बारिश हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जिले के 45 गांवों में लोग पीने के पानी की एक-एक बूंद के लिए तरस रहे हैं. हालात ये हैं कि पीएचई की बड़ी खेरी समूह नल-जल योजना की पानी सप्लाई इकाई बंद होने के कारण बीते तीन दिनों से ग्रामीणों के घरों तक पानी नहीं पहुंचा है. बारिश के मौसम में भी ग्रामीणों को पानी के लिए भटकना पड़ रहा है. ग्रामीणों का आरोप है कि पानी सप्लाई केंद्र की बिजली काट दिए जाने से यह संकट खड़ा हुआ है और आए दिन इसी तरह की स्थिति बनती रहती है.
मामला मंडला जिले के उन 45 गांवों का है, जहां भारी बारिश के बीच भी ग्रामीण पीने के पानी की बूंद-बूंद के लिए परेशान हैं. गांवों में नल हैं, पानी की पाइपलाइन है और सप्लाई की पूरी व्यवस्था भी है, लेकिन जब सप्लाई यूनिट ही बंद हो जाए तो ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ना तय है. बताया जा रहा है कि पीएचई की बड़ी खेरी समूह नल-जल योजना की पानी सप्लाई इकाई बीते तीन दिनों से बंद है, जिसके चलते इस योजना से जुड़े करीब 45 गांवों में पानी की सप्लाई पूरी तरह प्रभावित हो गई है. ग्रामीणों का कहना है कि पहले से ही कई गांवों में पेयजल की समस्या बनी रहती है और अब तीन दिनों से नल-जल योजना बंद होने के कारण हालात और गंभीर हो गए हैं. लोग पानी के लिए दूर-दूर तक जाने को मजबूर हैं. कई परिवार दूसरे जलस्रोतों पर निर्भर हैं, जबकि कई ग्रामीण बारिश के पानी और उपलब्ध वैकल्पिक स्रोतों का सहारा ले रहे हैं.
45 गांवों तक पानी कैसे पहुंचेगा?
ग्रामीणों का आरोप है कि पानी सप्लाई केंद्र की बिजली काटे जाने के कारण यह स्थिति बनी है. बिजली नहीं होगी तो मोटर नहीं चलेगी और मोटर नहीं चलेगी तो 45 गांवों तक पानी कैसे पहुंचेगा? ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब पानी की सप्लाई बंद हुई हो. आए दिन किसी न किसी कारण से पानी की आपूर्ति प्रभावित होती रहती है. कभी बिजली की समस्या, कभी मोटर में खराबी तो कभी तकनीकी खामी, लेकिन हर बार इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही है, तो फिर 45 गांवों के हजारों लोगों को बारिश के मौसम में भी पीने के पानी के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है? समूह नल-जल योजना का उद्देश्य गांव-गांव और घर-घर पर्याप्त एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन अगर सप्लाई यूनिट ही बंद हो जाए और तीन दिनों तक पानी की आपूर्ति शुरू न हो, तो योजना की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है.
बारिश के बीच 45 गांवों में संकट
ग्रामीणों ने मांग की है कि जल्द से जल्द पानी सप्लाई व्यवस्था बहाल की जाए तथा बिजली कनेक्शन और तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जाए. वहीं, प्रदेश की पीएचई एवं कैबिनेट मंत्री सम्पतिया उइके ने मामले की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग और पीएचई के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं. अब देखना यह होगा कि भारी बारिश के बीच 45 गांवों में गहराए इस जल संकट का समाधान कब तक हो पाता है. क्योंकि जब बारिश के मौसम में भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा, तो यह जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करता है.
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