मंडला में बारिश के बीच 45 गांवों में पानी का संकट, तीन दिन से बूंद-बूंद पानी को तरस रहे लोग

45 गांवों तक पानी कैसे पहुंचेगा?

ग्रामीणों का आरोप है कि पानी सप्लाई केंद्र की बिजली काटे जाने के कारण यह स्थिति बनी है. बिजली नहीं होगी तो मोटर नहीं चलेगी और मोटर नहीं चलेगी तो 45 गांवों तक पानी कैसे पहुंचेगा? ग्रामीणों का कहना है कि यह पहली बार नहीं है जब पानी की सप्लाई बंद हुई हो. आए दिन किसी न किसी कारण से पानी की आपूर्ति प्रभावित होती रहती है. कभी बिजली की समस्या, कभी मोटर में खराबी तो कभी तकनीकी खामी, लेकिन हर बार इसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ता है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का दावा कर रही है, तो फिर 45 गांवों के हजारों लोगों को बारिश के मौसम में भी पीने के पानी के लिए क्यों भटकना पड़ रहा है? समूह नल-जल योजना का उद्देश्य गांव-गांव और घर-घर पर्याप्त एवं नियमित पेयजल उपलब्ध कराना था, लेकिन अगर सप्लाई यूनिट ही बंद हो जाए और तीन दिनों तक पानी की आपूर्ति शुरू न हो, तो योजना की व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है.