Add Zee Business As A Preferred Source
App

मंडला में बारिश के बीच 45 गांवों में पानी का संकट, तीन दिन से बूंद-बूंद पानी को तरस रहे लोग

Mandla Water Crisis News: मंडला जिले के 45 गांवों में भारी बारिश के बावजूद पेयजल संकट गहरा गया है. बड़ी खेरी समूह नल-जल योजना की सप्लाई यूनिट तीन दिनों से बंद होने के कारण हजारों ग्रामीण पानी के लिए परेशान हैं. मंत्री सम्पतिया उइके ने अधिकारियों को तत्काल व्यवस्था बहाल करने के निर्देश दिए हैं.

Written ByVimlesh MishraEdited ByManish kushawah
Published: Jul 25, 2026, 05:12 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 05:12 PM IST
मंडला में बारिश के बीच 45 गांवों में पानी का संकट, तीन दिन से बूंद-बूंद पानी को तरस रहे लोग
Image Credit: AI Generated Images

About the Author

Vimlesh Mishra

Vimlesh Mishra

विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नर्मदापुरम में हैरान करने वाला मामला...देवरानी ने चबा डाला जेठानी का कान
Narmadapuram news2 hrs ago
2
MP Breaking News LIVE2 hrs ago
3
gwalior news3 hrs ago
4
aagar malwa newsJul 25
5
niwari crime newsJul 25