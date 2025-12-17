मंडला में शिक्षक महोदय का तमाशा, क, ख, ग की जगह 'तुम तो ठहरे परदेशी' गाते आए नजर; बच्चों से बजवाईं तालियां

Drunk teacher in Mandla school: मध्य प्रदेश के मंडला से हैरान करने वाली खबर सामने आई है. मंडला स्थित सरकारी स्कूल में एक शिक्षक शराब के नशे में बच्चों को पढ़ाते दिखाई दिए. शिक्षक को न होश था और न ही किसी बात का आभास; क, ख, ग, घ और A, B, C, D की जगह बच्चों को फिल्मी गाने पढ़ाए जा रहे थे.

स्कूल में शराबी शिक्षक का तमाशा

मामला अहमदपुर ग्राम पंचायत के ग्वारी टोला उन्नयन शिक्षा गारंटी शाला का है. यहाँ पदस्थ शिक्षक कुमार गोठरिया शराब पीकर बच्चों का भविष्य बिगाड़ते नजर आए. शराबी शिक्षक का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएँ दे रहे हैं, वहीं बच्चों के भविष्य के बारे में भी चिंता जताते दिखाई दे रहे हैं.

शिक्षक ने गाया 'तुम तो ठहरे परदेशी'

हद तो तब हो गई जब कक्षा में उपस्थित शिक्षक ने पढ़ाई के बीच में ही फिल्मी गाने शुरू कर दिए. जहाँ बच्चों को क, ख, ग, घ और A, B, C, D का ज्ञान दिया जाना था, वहाँ शिक्षक महोदय 'तुम तो ठहरे परदेशी' और 'तुमको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूँ' गाना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, वे बार-बार इन फिल्मी गानों पर बच्चों से तालियाँ भी बजवा रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

'बिना पिए मेरा दिमाग गोल हो जाता है'

वीडियो वायरल होते ही जब मीडिया ने शिक्षक से सवाल-जवाब किए, तो शिक्षक ने बिना सोचे स्पष्ट रूप से कहा कि, "मैं पीता हूं और पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं बिना पिए नहीं पढ़ा सकता; बिना पिए मेरा दिमाग गोल हो जाता है." शराब के नशे में धुत इस शिक्षक ने मीडिया के तमाम सवालों पर इधर-उधर के जवाब दिए. उसने आगे कहा, "मैंने दो बोतल शराब पी रखी है, बच्चों को मैं क्या सिखाऊँगा, अभी तुम्हें बताता हूं" और फिर शिक्षक गाना गुनगुनाने लगता है.

वहीं इस मामले पर जिला परियोजना समन्वयक अधिकारी कुलदीप कटहल का कहना है कि उन्हें इस मामले की जानकारी नहीं है. मामला सामने आने के बाद इसकी जाँच कर कार्रवाई की जाएगी. रिपोर्ट: विमलेश मिश्रा, मंडला

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. मंडला की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.