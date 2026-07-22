एक हाथ में किताब, दूसरे में छतरी... मंडला में ऐसी है स्कूल की तस्वीर, बारिश में पढ़ाई को मजबूर बच्चे

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मंडला जिले से सामने आई तस्वीरों ने मध्य प्रदेश सरकार के शिक्षा व्यवस्था को लेकर किए गए बड़े-बड़े दावों की पोल खोल दी है. जिले के वनांचल विकासखंड घुघरी की ग्राम पंचायत सुरेहली के सोढ़ा टोला स्थित प्राथमिक शाला लंबे समय से जर्जर हालत में है. छत और दीवारों से पानी टपकने और हादसे के डर की वजह से बच्चों को इस खस्ताहाल इमारत से निकालकर खुले में बने एक टिन शेड के नीचे बिठाया जा रहा है. जोरदार बारिश के बीच ये छोटे बच्चे छाता थामकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं.
छाता तानकर पढ़ने को मजबूर बच्चे
बताया जा रहा है कि सोढ़ा टोला की प्राथमिक शाला की इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में है और स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है. बारिश के मौसम में दीवारों और छत की हालत को देखकर छात्र और शिक्षक दोनों ही चिंता में रहते हैं. छोटे बच्चों को ऐसे मुश्किल हालात में पढ़ाई करने के लिए मजबूर होना पड़ता है. भारी बारिश और लगातार होती बरसात के बीच उन्हें छाता लगाकर पढ़ना पड़ता है. ऐसे में बच्चों को जर्जर इमारत से हटाकर अब एक टिन शेड के नीचे पढ़ाया जा रहा है.
5 कक्षाएं और 2 शिक्षक
सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ही जगह पर एक साथ पांच कक्षाएं चल रही हैं. अलग-अलग ग्रेड के छात्रों के लिए न तो पर्याप्त क्लासरूम हैं और न ही पर्याप्त शिक्षक. दर्जनों छात्रों की शिक्षा का भार सिर्फ दो शिक्षकों के कंधों पर है. एक तरफ जर्जर इमारत है, दूसरी तरफ बारिश से बचने की लगातार जद्दोजहद है, और साथ ही एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाने की चुनौती भी है. ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की स्थिति का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है. ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की इमारत का मुद्दा नया नहीं है. वे बरसों से नई इमारत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.
सरकारी दावों की खुली पोल!
अभिभावकों का आरोप है कि उन्होंने जन-प्रतिनिधियों और प्रशासन के सामने बार-बार यह मुद्दा उठाया है, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं. अब सवाल यह उठता है कि जब सरकार शिक्षा के अधिकार और बेहतर सुविधाओं की बात करती है, तो फिर जंगलों में रहने वाले इन बच्चों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जाता है? क्या इन बच्चों को सुरक्षित स्कूल की इमारत में पढ़ने का अधिकार नहीं है? क्या इन छोटे बच्चों की ज़िंदगी और भविष्य के लिए कोई जिम्मेदार नहीं है?
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