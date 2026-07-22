Add Zee Business As A Preferred Source
App

एक हाथ में किताब, दूसरे में छतरी... मंडला में ऐसी है स्कूल की तस्वीर, बारिश में पढ़ाई को मजबूर बच्चे

मंडला जिले के घुघरी विकासखंड स्थित सुरेहली के सोढ़ा टोला प्राथमिक शाला की बदहाल तस्वीर सामने आई है. स्कूल की इमारत लंबे समय से जर्जर हालत में है, इसलिए मानसून के दौरान भारी बारिश में बच्चे छाते का इस्तेमाल करते हुए टिन शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं.

Written ByVimlesh MishraEdited By:Ranjana Kahar
Published: Jul 22, 2026, 02:14 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 02:16 PM IST
एक हाथ में किताब, दूसरे में छतरी... मंडला में ऐसी है स्कूल की तस्वीर, बारिश में पढ़ाई को मजबूर बच्चे

About the Author

Vimlesh Mishra

Vimlesh Mishra

विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भोजशाला विवाद: नमाज की जगह को लेकर फिर SC पहुंचा मुस्लिम पक्ष, कहा- जमीन काफी दूर है
dhar news1 hr ago
2
gwalior news2 hrs ago
3
indore news3 hrs ago
4
MP Breaking News LIVE3:01 AM IST
5
Raisen News1:54 AM IST