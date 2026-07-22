एक हाथ में किताब, दूसरे में छतरी... मंडला में ऐसी है स्कूल की तस्वीर, बारिश में पढ़ाई को मजबूर बच्चे

5 कक्षाएं और 2 शिक्षक

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ही जगह पर एक साथ पांच कक्षाएं चल रही हैं. अलग-अलग ग्रेड के छात्रों के लिए न तो पर्याप्त क्लासरूम हैं और न ही पर्याप्त शिक्षक. दर्जनों छात्रों की शिक्षा का भार सिर्फ दो शिक्षकों के कंधों पर है. एक तरफ जर्जर इमारत है, दूसरी तरफ बारिश से बचने की लगातार जद्दोजहद है, और साथ ही एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ाने की चुनौती भी है. ऐसे हालात में बच्चों की पढ़ाई-लिखाई की स्थिति का आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है. ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की इमारत का मुद्दा नया नहीं है. वे बरसों से नई इमारत की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांग पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है.