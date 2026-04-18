Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3183528
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंडला

भाई की कामयाबी से जलता था घनश्याम, 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में फेंका शव; कई दिनों तक करता रहा CHILL!

mp news: मंडला में एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को ऐसे ठिकाना लगाया कि 4-5 दिनों तक इस घटना की खबर ना ही पुलिस को लगी और ना ही परिजनों को. जैसे ही हत्या का खुलासा हुआ परिजनों के होश उड़ गए.

 

Written By  Mayuri Payal|Last Updated: Apr 18, 2026, 05:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक फोटो
सांकेतिक फोटो

mandla news: मध्य प्रदेश के मंडला से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को ऐसे ठिकाना लगाया कि 4-5 दिनों तक इस घटना की खबर ना ही पुलिस को लगी और ना ही परिजनों को. ममाले से पर्दा तब उठा जब घर में एक दिन अचानक सेप्टिक टैंक से बदबू आने लगी.  सेप्टिक टैंक को तुड़वाने के बाद जो हुआ उसे देख हर कोई हक्का बक्का रह गया मानो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो. 

जब भाई बना हत्यारा
मामला मंडला जिले के अंजनिया चौकी क्षेत्र के करिया गांव से हैं. यहां बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई का हत्यारा बन उसे दर्दनाक मौत दे डाली. बड़े भाई की पहचान घनश्याम के रूप में हुई है और छोटे भाई की पहचान आशीष के रूप में हुई है. घनश्याम ने धारदार हथियार से आशीष की हत्या की थी और क्राइम के बाद उसके शव को ऐसे ठिकाने लगाया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. रौंगटे खडे़ करने वाली बात तो ये है कि शव 9 टुकड़ों में पाया गया है.

सेप्टिक टैंक के अंदर शव के 9 टुकड़ें
जानकारी के मुताबिक मृतक 11 अप्रैल से लापता था और परिजनों ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में 15 तारीख को दर्ज कराई थी. परिजन इस बात से अनजान थे कि उनके बेटे की हत्या घर के ही एक सदस्य द्वारा की गई है. एक दिन सेप्टिक टैंक से अचानक बदबू आने लगी. परिजन हैरान थे कि बदबू किस चीज की है. उन्होंने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सेप्टिक टैंक तुड़वाया और टैंक में निकला 9 टुकड़ों  में कटा हुआ शव. 

Add Zee News as a Preferred Source

कामयाबी से थी जलन
पूछताछ में घनश्याम ने बताया कि उसे उसके छोटे भाई की कामयाबी ने नफरत था. उसके छोटे भाई के पास नया ट्रैक्टर था, घर भी आशीष के नाम और गांव की दुकान भी उसी के नाम पर थी. यही कामयाबी घनश्याम की आंखों में खटक रही थी और उसने आशीष को अपने रास्ते से हटाने के लिए जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया. फिलहाल शव का पीएम चल रहा है जिसके बाद रिपोर्ट्स आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mandla news hindi

Trending news

mandla news hindi
भाई की कामयाबी से जलता था घनश्याम, 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में फेंका शव
Mohan Yadav
CM मोहन यादव का TMC पर हमला, बोले- परिवर्तन और प्रगति की ओर बढ़ने को तैयार है बंगाल
gwalior news
पैसों की लालच में पुजारी पर हमला, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर किया बड़ा खुलासा
Shajapur News
न पल्लेदार मिल रहे..न हो रही स्लॉट बुकिंग, MP में गेहूं खरीदी न होने से किसान परेशान
ṭet protest by mp teachers
TET के खिलाफ शिक्षकों का हल्लाबोल, 16 जून से स्कूलों में 'तालाबंदी' की दी चेतावनी
MP Board 2026
स्टूडेंट्स न हों निराश! फिर से होगी MP बोर्ड 10वीं-12वीं की परीक्षा, जानिए तारीख
sehore news
सीहोर में रिश्तों का कत्ल! बेटे ने पिता को पीट-पीटकर मार डाला, बिलखती मां ने...
gwalior news
ग्वालियर को बड़ी सौगात! इस दिन से मिलेगी दिल्ली और बेंगलुरु के लिए नई फ्लाइट
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: गेहूं खरीदी ठप होने से किसान परेशान, शिक्षकों का भोपाल में बड़ा प्रदर्शन, पढ़ें बड़ी खबरें
damoh news
दमोह में दर्दनाक हादसा, तीसरी मंजिल से नीचे गिरी लिफ्ट, एक की मौत