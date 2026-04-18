भाई की कामयाबी से जलता था घनश्याम, 9 टुकड़े कर सेप्टिक टैंक में फेंका शव; कई दिनों तक करता रहा CHILL!

mandla news: मध्य प्रदेश के मंडला से दर्दनाक खबर सामने आई है. यहां एक बड़े भाई ने अपने ही छोटे भाई को मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को ऐसे ठिकाना लगाया कि 4-5 दिनों तक इस घटना की खबर ना ही पुलिस को लगी और ना ही परिजनों को. ममाले से पर्दा तब उठा जब घर में एक दिन अचानक सेप्टिक टैंक से बदबू आने लगी. सेप्टिक टैंक को तुड़वाने के बाद जो हुआ उसे देख हर कोई हक्का बक्का रह गया मानो सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई हो.

जब भाई बना हत्यारा

मामला मंडला जिले के अंजनिया चौकी क्षेत्र के करिया गांव से हैं. यहां बड़ा भाई अपने ही छोटे भाई का हत्यारा बन उसे दर्दनाक मौत दे डाली. बड़े भाई की पहचान घनश्याम के रूप में हुई है और छोटे भाई की पहचान आशीष के रूप में हुई है. घनश्याम ने धारदार हथियार से आशीष की हत्या की थी और क्राइम के बाद उसके शव को ऐसे ठिकाने लगाया जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया. रौंगटे खडे़ करने वाली बात तो ये है कि शव 9 टुकड़ों में पाया गया है.

सेप्टिक टैंक के अंदर शव के 9 टुकड़ें

जानकारी के मुताबिक मृतक 11 अप्रैल से लापता था और परिजनों ने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में 15 तारीख को दर्ज कराई थी. परिजन इस बात से अनजान थे कि उनके बेटे की हत्या घर के ही एक सदस्य द्वारा की गई है. एक दिन सेप्टिक टैंक से अचानक बदबू आने लगी. परिजन हैरान थे कि बदबू किस चीज की है. उन्होंने फौरन इसकी जानकारी पुलिस को दी जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सेप्टिक टैंक तुड़वाया और टैंक में निकला 9 टुकड़ों में कटा हुआ शव.

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कामयाबी से थी जलन

पूछताछ में घनश्याम ने बताया कि उसे उसके छोटे भाई की कामयाबी ने नफरत था. उसके छोटे भाई के पास नया ट्रैक्टर था, घर भी आशीष के नाम और गांव की दुकान भी उसी के नाम पर थी. यही कामयाबी घनश्याम की आंखों में खटक रही थी और उसने आशीष को अपने रास्ते से हटाने के लिए जघन्य अपराध को अंजाम दे दिया. फिलहाल शव का पीएम चल रहा है जिसके बाद रिपोर्ट्स आने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

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