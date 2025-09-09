मंडला से अनूपपुर क्यों भेजा गया यह हाथी ? हाईकोर्ट के निर्देश अब जंगल में छोड़ा जाएगा
मंडला से अनूपपुर क्यों भेजा गया यह हाथी ? हाईकोर्ट के निर्देश अब जंगल में छोड़ा जाएगा

MP News: मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में पिछले 18 महीनों से निगरानी में रहा एक हाथी अब वापस बांधवगढ़ नेशनल पार्क लौट गया है. यह फैसला एमपी हाईकोर्ट के निर्देश पर लिया गया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 09, 2025, 04:43 PM IST
मंडला से हाथी बांधवगढ़ रवाना
मंडला से हाथी बांधवगढ़ रवाना

Mandla Elephant: मंडला जिले के कान्हा टाइगर रिजर्व से एक हाथी अब फिर से अपने घर लौट गया है. क्योंकि कान्हा टाइगर रिजर्व में 18 महीने से निगरानी में रखे गए एक जंगली हाथी को मंगलवार को बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के लिए रवाना किया गया, यह कदम जबलपुर हाईकोर्ट के निर्देश और विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद उठाया गया, जिसमें हाथी को जंगल में छोड़े जाने योग्य और पूरी तरह से स्वस्थ पाए जाने पर किया गया है. बता दें कि इस हाथी के हमले से तीन लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद से ही इसे हिंसक माना गया था और इसकी निगरानी की जा रही थी. लेकिन अब यह फिर से जंगलों में घूम सकेगा.

हाथियों के लिए बनी थी कमेटी  

फरवरी 2024 में बांधवगढ़ और अनूपपुर के वन क्षेत्रों में दो जंगली हाथियों ने तीन लोगों की जान ले ली थी, इसके बाद वन विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों हाथियों को पकड़ लिया था. एक हाथी को बांधवगढ़ में अस्थायी रूप से रखा गया, जबकि दूसरा हाथी, जो घायल था, उसे उपचार और निगरानी के लिए कान्हा टाइगर रिजर्व की वेटनरी केयर फेसिलिटी में भेजा गया था. बाद में हाथियों के व्यवहार और स्वास्थ्य की जांच के लिए एक एलिफेंट एडवाइजरी कमेटी गठित की गई थी. समिति ने बांधवगढ़ में रखे हाथी को नवंबर 2024 में जंगल में छोड़ने की सिफारिश की, जिसे अमल में लाया गया. कान्हा में रखे गए घायल हाथी को भी हाल ही में पूरी तरह स्वस्थ घोषित किया गया. इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे भी जंगल में छोड़ने का आदेश दिया. 

ये भी पढ़ेंः मोहन कैबिनेट का बड़ा फैसला: निकाय चुनाव में होगा बदलाव,जनता चुनेगी नगरपालिका अध्यक्ष

बांधवगढ़ के जंगलों में रहेगा 

वन विभाग ने हाथी की ट्रांसफर प्रक्रिया को बेहद सुरक्षित और वैज्ञानिक ढंग से अंजाम दिया है, हाथी को रवाना करने से पहले उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसे रेडियो कॉलर पहनाया गया ताकि उसकी गतिविधियों पर निगरानी रखी जा सके. ट्रांसपोर्ट के लिए हाथी को तीन प्रशिक्षित हाथियों की मदद से वाहन में लोड किया गया. पूरी प्रक्रिया में वेटनरी डॉक्टर, तकनीकी अधिकारी और वनकर्मी मौजूद रहे. रास्ते में पायलट वाहन और वन कर्मियों की टीम तैनात रही, जो बिजली के तारों और अन्य बाधाओं से बचाव का काम कर रही है. हाथी को बांधवगढ़ पहुंचने पर प्राकृतिक आवास में अन्य हाथियों के बीच छोड़ा जाएगा. वेटनरी और तकनीकी टीम इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेगी, ताकि पुनर्वास पूरी तरह से सुरक्षित और सफल रहे. 

यह ट्रांसफर न केवल वन्यजीव संरक्षण नीति के तहत एक महत्वपूर्ण पहल है, बल्कि यह यह भी दर्शाता है कि इंसान और जानवरों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार और न्यायपालिका कितनी सजग है. इस कदम से उम्मीद की जा रही है कि हाथी को अपने प्राकृतिक परिवेश में वापस पाकर न केवल मानसिक राहत मिलेगी, बल्कि वह अन्य हाथियों के साथ सामंजस्य भी स्थापित कर पाएगा. 

ये भी पढ़ेंः MP में जल्द दौड़ेगी 'वंदे भारत स्लीपर ट्रेन', भोपाल को मिलेगी सौगात, जानिए प्लान

;