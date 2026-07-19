/मंडला में कचरे में मिलीं लाखों की एक्सपायरी दवाइयां, स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, MPW का 5 दिन का वेतन कटा

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मध्य प्रदेश के मंडला जिले की निवास तहसील में हीरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में घोर लापरवाही का मामला सामने आया, जहां लाखों रुपये की एक्सपायर हो चुकी दवाइयां कचरे के डिब्बे में फेंकी हुई मिलीं. ज़ी मीडिया द्वारा इस सनसनीखेज घटना को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई की. विभाग के अधिकारियों ने सेंटर का निरीक्षण किया और दवा भंडारण प्रणाली, स्टॉक रजिस्टर और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के रखरखाव की विस्तृत समीक्षा की. जांच में लापरवाही की पुष्टि होने पर सेंटर में तैनात MPW (मल्टी-पर्पस वर्कर) का पांच दिन का वेतन काटने की कार्रवाई की गई.
कचरे में मिलीं लाखों की एक्सपायरी दवाइयां
दरअसल, हीरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में स्वास्थ्य विभाग ने तत्काल निरीक्षण कर दवा भंडारण, स्टॉक रजिस्टर और एक्सपायर हो चुकी दवाओं के मैनेजमेंट की जांच के लिए तुरंत निरीक्षण किया. सेंटर पर तैनात MPW (मल्टी-पर्पस वर्कर) की लापरवाही के कारण उनकी पांच दिन की सैलरी काटने की कार्रवाई की गई. साथ ही नियमों के अनुसार एक्सपायर हो चुकी दवाओं को अलग किया गया और उन्हें सुरक्षित तरीके से नष्ट करने की प्रक्रिया सुनिश्चित की गई. इसके अलावा, दवाओं के स्टॉक की फिजिकल जांच की गई और उसे रिकॉर्ड से मिलाया गया. भविष्य में ऐसी स्थितियों को दोबारा होने से रोकने के लिए नियमित निगरानी और समय-समय पर स्टॉक की जांच करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
आदेश जारी
हेल्थकेयर सर्विस को बेहतर बनाने के लिए सेंटर पर हफ्ते में दो दिन डॉक्टर और ANM की सेवाएं उपलब्ध कराने के आदेश भी जारी किए गए हैं. हेल्थ डिपार्टमेंट का दावा है कि मरीजों को जरूरी दवाएं और हेल्थ सर्विस रेगुलर तौर पर उपलब्ध कराई जा रही हैं. दूसरे शब्दों में जी मीडिया की रिपोर्ट के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट हरकत में आया और हीरापुर हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सुधार के उपाय लागू किए गए.