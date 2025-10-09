सर पर चोट और पूरी रात बेहोश..20 घंटे से लापता थी छात्रा, अगली सुबह क्लास में मिली बेसुध; कटी चोटी ने उलझाया मामला

MP News: मंडला में 10 वीं की छात्रा पूरी रात स्कूल में बेहोशी की हालात में बंद थी. सुबह होश आने पर उसने देखा कि उसके सर पर गंभीर चोटें आईं हैं और उसकी एक तरफ की चोटी भी कटी हुई है. पुलिस ने बताया कि कटी चोटी कैंची या फिर किसी धारदार वस्तु से भी नहीं काटी गई है. छात्रा करीब 20 घंटे घर से बाहर थी.
Mandla News: मंडला जिले के बम्हनी बंजर से हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में एक छात्रा बेहोशी की हालत में मिली. छात्रा की एक चोटी भी कटी हुई है और सिर पर चोट के निशान भी मिले हैं. छात्रा को इस हालात में देख उसे तुरंत स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया जंहा उसका उपचार किया जा रहा है. छात्रा बुधवार की सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली जिसके बाद वो घर नहीं लौटी थी.
क्या है पूरा मामला
घटना बम्हनी बंजर का है जहां कक्षा 10वीं की छात्रा, अपर्णा 20 घंटों से गायब थी. वो सुबह 8 बजे पहले कोचिंग फिर स्कूल के लिए निकली लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी थी. चिंता में आए परिजनों ने स्कूल से लेकर कोचिंग, अपर्णा के सभी दोस्तों और शिक्षकों से जानकारी ली. सभी ने बताया कि वो बुधवार को स्कूल और कोचिंग दोनों जगह आई थी. घबराए परिजनों ने फिर पुलिस को घटना की सूचना दी. पुलिस ने कुछ नहीं किया. अगली सुबह गुरूवार को छात्रा अपने क्लासरूम में जमीन पर बेसुध बेहोस पड़ी हुई थी.
छात्रा ने बताया क्या हुआ उसके साथ
गुरूवार की सुबह जब परिजनों को अपर्णा के मिलने की खबर आई तो वे स्कूल पहुंचे. बेटी को बेहोश देख सभी घबका गए. अपर्णा की जब दाए हाथ में हलचल दिखी तो उसे फौरन अस्पताल भर्ती कराया गया. होश में आई अपर्णा ने उसके साथ घटी घटना के बारे में बताया कि छुट्टी के समय वो क्लास से बाहर जा रही थी तभी उसी के क्लास के किसी छात्र ने उसपर बोतल से सिर पर वार किया था. सर पर बोतल लगने के बाद अंधेरा छा गया. सुबह जब होश आया तो एक साइड की चोटी भी कटी हुई दिखी.
प्रिसिंपल ने परिजनों पर लगाए आरोप
वहीं इस मामले पर जब स्कूल के प्राचार्य से सवाल किया गया तो उन्होंने स्कूल में घटी घटना और अनदेखी से साफ इंकार कर दिया. प्रिंसिपल ने कहा कि स्कूल साढ़े चार बजे बंद कर दिया जाता है और साढ़े पांच बजे तक सभी स्टाफ भी घर लौट जाते हैं. जब बच्ची समय से घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने पहले आकर इंक्वारी क्यों नहीं की वे देर रात होने का अंतजार क्यों कर रहे थे.
पुलिस ने दिया अपना बयान
वहीं इस मामले पर मण्डला एडिशनल एसपी, एसके वर्मा ने बताया कि पीड़ित छात्रा ने उस पर हमला करने वाली छात्रा के नाम भी बताए है. बताए गए नाम की छात्राओं से पूछताछ की जा रही है वंही सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे है जिससे सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा. फिलहाल घटना के बाद परिजनों में आक्रोश है तो दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन की भी साफतौर पर लापरवाही सामने आई है. पुलिस और प्रशासन की जांच जारी है जल्द मामले का खुलासा होगा. फिलहाल छात्रा खतरे की स्थिति से बाहर है. रिपोर्ट: विमलेश मिश्रा, मंडला
