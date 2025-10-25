पापा की परियां हुई लाल परी की दीवानी...स्कूल यूनिफॉर्म में मुंह ढक कर पहुंची अंग्रेजी शराब की दुकान; उम्र से भी नाबालिक

MP News: मण्डला में नाबालिग बालिकाओं को अंग्रेजी शराब की दुकान से शराब खरीदते देखा गया है. छात्राएँ बाकायदा स्कूल यूनिफॉर्म में शराब खरीदते देखी जा सकती हैं. वीडियो वायरल होने के बाद शराब दुकान के लाइसेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की गई है.
Mandla minor girls buying liquor: मध्य प्रदेश के मण्डला से चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है. यहाँ कुछ नाबालिग बालिकाओं को स्कूल ड्रेस में शराब की दुकान से शराब खरीदते देखा गया है. वायरल हो रहे वीडियो में दो छात्राएँ अंग्रेजी शराब की दुकान के सामने दिखाई दे रही हैं. वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन और आबकारी विभाग ने संज्ञान लेते हुए शराब दुकान के लाइसेंसी के विरुद्ध कार्रवाई की है.
मामला जिले की तहसील नैनपुर का है. यहाँ सरकारी स्कूल की छात्राओं को अंग्रेजी शराब दुकान के बाहर देखा गया. दुकान के सामने 2 छात्राओं को बाकायदा मुँह ढक कर ठेके से शराब खरीदते देखा जा सकता है. एसडीएम ने वायरल वीडियो की पुष्टि की है. आबकारी विभाग की जाँच में पाया गया कि शराब खरीद रही छात्राएँ नाबालिग हैं.
मामले पर कार्रवाई तेज
मामला सही पाते ही जिला आबकारी अधिकारी, रामजी पांडे ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार कर ली है जो कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और फिर कलेक्टर इस मामले में कार्रवाई करेंगे. जिला प्रशासन और आबकारी विभाग अब शराब दुकान के लाइसेंस के विरुद्ध कार्रवाई करेगी.
दुकान की लाइसेंस खत्म की जाएगी
जिला आबकारी अधिकारी, रामजी पांडे का कहना है कि मामला गंभीर है और सामाजिक सरोकार से भी जुड़ा है. लिहाजा मामले पर तुरंत कार्रवाई कर न केवल दुकान लाइसेंसी के विरुद्ध बड़ा आर्थिक दंड लगाया जाएगा, बल्कि शराब दुकान से छात्राओं को शराब देने वाले कर्मचारी की सेवाएँ तत्काल समाप्त की जाएँगी. रिपोर्ट: नवीन कुमार कश्यप, मण्डला
