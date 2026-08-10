Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /मंडला
  • /लग्जरी कार से आए 7 हथियारबंद बदमाश, कपड़े से ढका था नबंर प्लेट, कट्टा अड़ाकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से छीनी चाबी; पैसे लूटकर फरार

लग्जरी कार से आए 7 हथियारबंद बदमाश, कपड़े से ढका था नबंर प्लेट, कट्टा अड़ाकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से छीनी चाबी; पैसे लूटकर फरार

मंडला के मनेरी औद्योगिक क्षेत्र में सात नकाबपोश बदमाशों ने हथियारों के बल पर पेट्रोल पंप कर्मचारी से पहले चाबी छीनी फिर करीब 90 हजार रुपए लूटकर फरार हो गए. वारदात CCTV में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है.

Written ByVimlesh MishraEdited ByPooja
Published: Aug 10, 2026, 06:08 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:08 PM IST
लग्जरी कार से आए 7 हथियारबंद बदमाश, कपड़े से ढका था नबंर प्लेट, कट्टा अड़ाकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से छीनी चाबी; पैसे लूटकर फरार

About the Author

Vimlesh Mishra

Vimlesh Mishra

विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कहीं आप भी तो घी के नाम पर नहीं खा रहे जहर! सागर में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई
2
3
4
5