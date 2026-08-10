/लग्जरी कार से आए 7 हथियारबंद बदमाश, कपड़े से ढका था नबंर प्लेट, कट्टा अड़ाकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से छीनी चाबी; पैसे लूटकर फरार

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मण्डला जिले के औद्योगिक क्षेत्र मनेरी में पेट्रोल पंप पर हथियारबंद लुटेरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है. तड़के करीब 3 बजे कार सवार सात नकाबपोश बदमाश पेट्रोल पंप पहुंचे और कर्मचारियों को हथियारों के बल पर धमकाकर करीब 90 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है. घटना के बाद पुलिस ने लुटेरों की तलाश तेज कर दी है.
मामला मण्डला जिले के मनेरी स्थित पेट्रोल पंप की हैं, जहां तड़के करीब 3 बजे अचानक एक कार आकर रुकती है. कार से एक-एक कर सात नकाबपोश बदमाश बाहर निकलते हैं और देखते ही देखते पेट्रोल पंप को निशाना बना लेते हैं. हथियारों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों को धमकाया और करीब 90 हजार रुपये की नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए. वारदात के बाद पेट्रोल पंप पर हड़कंप मच गया.
कपड़े से ढका था नबंर प्लेट
लूट की यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की पहचान और उनकी कार का पता लगाने में जुटी है. घटना मनेरी पुलिस चौकी क्षेत्र की है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. यह पेट्रोल पंप विजय नगर के रहने वाले अखिलेश कुमार यादव का है. घटना के समय कर्मचारी लखन सोयम और अभिषेक पटेल नाइट ड्यूटी पर थे. रात करीब 3 बजे एक स्कॉर्पियो-N पंप पर आकर रुकी. गाड़ी की खिड़कियों पर काली फिल्म लगी थी और पिछली नंबर प्लेट कपड़े से ढकी हुई थी.
पैसे लूटकर फरार हुए आरोपी
गाड़ी से सात नकाबपोश बदमाश उतरे, जिनके पास देसी पिस्तौल और धारदार हथियार थे. उन्हें देखकर अभिषेक बाउंड्री वॉल फांदकर भाग गया. इसके बाद बदमाशों ने लखन सोयम पर पिस्तौल तानी और उसकी जेब से 9,400 रुपए निकाल लिए. फिर उन्होंने ऑफिस के कांच के दरवाजे का ताला तोड़ा और अंदर रखे एक ड्रॉअर से कैश के दो पैकेट लूट लिए जिनमें 49,170 और 35,305 रुपए थे.
जांच में जुटी पुलिस
मंडला SP राजेश रघुवंशी ने कहना है कि लुटेरों की गिरफ्तारी के लिए कई पुलिस टीमें गठित की गई हैं. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही वारदात में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल छहों नकाबपोश लुटेरे फरार हैं, लेकिन CCTV फुटेज और अन्य सुरागों के आधार पर पुलिस ने उनकी तलाश तेज कर दी है.
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