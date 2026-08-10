/लग्जरी कार से आए 7 हथियारबंद बदमाश, कपड़े से ढका था नबंर प्लेट, कट्टा अड़ाकर पेट्रोल पंप कर्मचारी से छीनी चाबी; पैसे लूटकर फरार

कपड़े से ढका था नबंर प्लेट

लूट की यह पूरी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस अब बदमाशों की पहचान और उनकी कार का पता लगाने में जुटी है. घटना मनेरी पुलिस चौकी क्षेत्र की है. वारदात की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. यह पेट्रोल पंप विजय नगर के रहने वाले अखिलेश कुमार यादव का है. घटना के समय कर्मचारी लखन सोयम और अभिषेक पटेल नाइट ड्यूटी पर थे. रात करीब 3 बजे एक स्कॉर्पियो-N पंप पर आकर रुकी. गाड़ी की खिड़कियों पर काली फिल्म लगी थी और पिछली नंबर प्लेट कपड़े से ढकी हुई थी.