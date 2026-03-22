MP में खौफनाक हादसा, बाइक समेत जर्जर पुल से नीचे गिरे 4 युवक, दर्दनाक मौत से सहमे लोग

Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में कालपी-भेंसवाही मार्ग पर एक बेहद दुखद घटना घटी है, जिससे पूरा इलाका दहल गया है. यहां एक जर्जर पुल से मोटरसाइकिल के नीचे गिर जाने से चार लोगों की असमय मौत हो गई. यह हादसा तब हुआ जब एक ही बाइक पर सवार चार युवकों का पुल के एक क्षतिग्रस्त हिस्से के पास संतुलन बिगड़ गया और वे बाइक समेत नीचे गिर गए.

बाइक समेत जर्जर पुल से नीचे गिरे 4 युवक

पुलिस के अनुसार हादसा कालपी और भेंसवाही के बीच हुआ, जहां बाइक पर सवार कुछ युवक एक जर्जर पुल से नीचे गिर गए. यह हादसा इतना भीषण था कि चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. रिपोर्टों के अनुसार, सभी युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार थे. सफर के दौरान कालपी और भेंसवाही के बीच स्थित एक जर्जर पुल को पार करते समय बाइक अनियंत्रित हो गई और नीचे जा गिरी. इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है और पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

मृतकों की पहचान

घटना की सूचना मिलते ही निवास, टिकरिया और बीजाडांडी पुलिस थानों की टीमें घटनास्थल के लिए रवाना हो गई हैं. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, और मृतकों की पहचान करने की प्रक्रिया फिलहाल जारी है. इस समय, पुलिस विस्तृत जानकारी जुटाने में लगी हुई है.

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