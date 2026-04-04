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मंडला में मौत का तांडव: NH-30 पर दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, 3 की मौके पर मौत

Mandla News: शुक्रवार रात मंडला जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 पर एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें तेज रफ़्तार से आ रहीं दो मोटरसाइकिलों की आमने-सामने टक्कर हो गई. इस टक्कर में तीन युवकों की मौत हो गई.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Apr 04, 2026, 01:04 PM IST
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मंडला में मौत का तांडव: NH-30 पर दो बाइकों की भीषण भिड़ंत, 3 की मौके पर मौत

Mandla News: शुक्रवार रात मध्य प्रदेश के मंडला जिले में नेशनल हाईवे-30 पर एक दुखद सड़क हादसा हुआ, जिससे पूरा इलाका दहल गया. चरटोला के पास दो बाइकों के बीच आमने-सामने की टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस हादसे से पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.

आमने-सामने भिड़ीं दो बाइक
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दो बाइक बहुत तेज रफ्तार से चल रही थीं, और उनके बीच आमने-सामने की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि उसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई दी, और वाहन पूरी तरह से चकनाचूर हो गए. इस भयानक दुर्घटना में तीन युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों में 36 वर्षीय जगदीश यादव शामिल हैं, जो करंजिया माल के निवासी थे और बिजली विभाग में लाइनमैन के तौर पर काम करते थे. बताया जा रहा है कि अन्य दो पीड़ित जामुन टोला गांव के निवासी थे. ये सभी युवक बिछिया थाना क्षेत्र के रहने वाले थे. इस दुर्घटना में एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए पास के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है.

यह भी पढ़ें: MP Breaking News LIVE: भोपाल नगर निगम के 32 अधिकारी-कर्मचारियों को नोटिस, 6 अप्रैल तक देना होगा जवाब; पढ़ें 4 अप्रैल की बड़ी खबरें

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तेज रफ्तार बनी काल
यह भयानक सड़क दुर्घटना शुक्रवार रात मंडला जिले के चारटोला के पास हुई. बताया जा रहा है कि दोनों मोटरसाइकिलें बहुत तेज रफ्तार से चल रही थीं, और आमने-सामने की टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि बाइकें पूरी तरह से चकनाचूर हो गईं. सभी मृतक बिछिया थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं. घटना की सूचना मिलते ही, पुलिस की एक टीम तुरंत मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है. एक बार फिर अत्यधिक रफ़्तार और लापरवाही ने तीन परिवारों के चिराग बुझा दिए हैं. इस दुखद दुर्घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर छा गई है.

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