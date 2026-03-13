Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3139817
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंडला

कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट संकट में, कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर, कान्हा टाइगर रिजर्व पर भी खतरा!

Mandla News:मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब मंडला जिले के होटल और रेस्टारेंट कारोबार पर भी पड़ने लगा है. कामर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल व्यवसायी गहरी चिंता में हैं और कई प्रतिष्ठान बंद होने की आशंका जता रहे हैं.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट संकट में, कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर, कान्हा टाइगर रिजर्व पर भी खतरा!

Mandla News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब मंडला जिले के होटल और रेस्टारेंट व्यवसाय पर भी दिखाई देने लगा है. कामर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल व्यवसायी गहरी चिंता में हैं और कई प्रतिष्ठान बंद होने की आशंका जता रहे हैं. जिले में कामर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से होटल और रेस्टारेंट कारोबार संकट में आ गया है.

विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व सहित जिले भर के होटल और रेस्टारेंट संचालक गैस की कमी से जूझ रहे हैं. कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ही करीब 150 होटल और रेस्टारेंट संचालित होते हैं, जहां पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवाजाही रहती है. लेकिन गैस संकट के कारण कई व्यवसायियों के सामने होटल का संचालन करना चुनौती बन गया है. होटल ताज, तुली, एमपीटी और किंगफिशर जैसे प्रतिष्ठानों के संचालक भी गैस आपूर्ति को लेकर असमंजस में हैं. कुछ व्यवसायी वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ को प्रतिष्ठान बंद होने का डर सता रहा है.

बंद होने के कगार पर पहुंचे होटल और रेस्टारेंट
अगर जल्द ही गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो जिले के होटल और रेस्टारेंट व्यवसाय पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है. फिलहाल व्यवसायी प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं. बता दें कि जिले में  LPG कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी है. हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण अभी भी सामान्य बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

होटल संचालक वैकल्पिक सूत्रों की तलाश में जुटे
आपूर्ति में आई रुकावट के कारण जिले के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है. होटल संचालक गैस की कमी को देखते हुए अब लकड़ी से जलने वाले चूल्हे, तंदूर और इंडक्शन कुकटॉप जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें.

ये भी पढ़ें: अब बोरिंग कराने पर होगी 2 साल की जेल, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में लगाई गई रोक, जानें इसके पीछे की वजह

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

TAGS

Shortage of Commercial Cylindersmandla news

Trending news

madhya pradesh news
MP के जूनियर डॉक्टरों और इंटर्न को बड़ी सौगात, स्टाइपेंड में हुई भारी बढ़ोतरी...
mp news
ग्वालियर से राजस्थान वापस भेजे गए 36 पुलिस जवान, ट्रेनिंग सेंटर में कर रहे थे ये काम
Jyotiraditya Scindia
रिचार्ज खत्म होने पर नहीं कटेगा फोन! सिंधिया ने समझाया TRAI का '90 दिन वाला नियम'
Ban on Borewell Excavation
अब बोरिंग कराने पर होगी 2 साल की जेल, भोपाल, इंदौर सहित कई शहरों में लगाई गई रोक...
mp news
सिलेंडर के लिए मची अफरा-तफरी, शाजापुर एसडीएम ने व्यवस्था का लिया जायजा, दिए निर्देश
mp news
संतरा के भाव में भारी उछाल, एमपी में किसानों को मिली बड़ी राहत, जानिए कीमत
Lokayukta team raids
BMC के दफ्तरों में लोकायुक की दबिश, टीम ने जब्त किए कंप्यूटर और फाइलें, मचा हड़कंप
mp news
19 साल पुराने मामले में पूर्व मंत्री को बड़ी राहत, हत्या और दंगा भड़काने के थे आरोप
mp news
युवती पर बताया भूतों का साया, झाड़-फूंक के बहाने चिमटों से दागा, मां पर भी किया हमला
mp news
धार में पुलिस की वर्दी में पहुंचे लुटेरे, इनकम टैक्स अफसर बनकर लूट लिए 90 लाख