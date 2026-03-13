कमर्शियल सिलेंडर की किल्लत से होटल और रेस्टोरेंट संकट में, कई प्रतिष्ठान बंद होने की कगार पर, कान्हा टाइगर रिजर्व पर भी खतरा!

Mandla News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब मंडला जिले के होटल और रेस्टारेंट व्यवसाय पर भी दिखाई देने लगा है. कामर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत से होटल व्यवसायी गहरी चिंता में हैं और कई प्रतिष्ठान बंद होने की आशंका जता रहे हैं. जिले में कामर्शियल गैस सिलेंडर की आपूर्ति प्रभावित होने से होटल और रेस्टारेंट कारोबार संकट में आ गया है.

विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व सहित जिले भर के होटल और रेस्टारेंट संचालक गैस की कमी से जूझ रहे हैं. कान्हा टाइगर रिजर्व क्षेत्र में ही करीब 150 होटल और रेस्टारेंट संचालित होते हैं, जहां पर्यटकों की बड़ी संख्या में आवाजाही रहती है. लेकिन गैस संकट के कारण कई व्यवसायियों के सामने होटल का संचालन करना चुनौती बन गया है. होटल ताज, तुली, एमपीटी और किंगफिशर जैसे प्रतिष्ठानों के संचालक भी गैस आपूर्ति को लेकर असमंजस में हैं. कुछ व्यवसायी वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश कर रहे हैं, तो कुछ को प्रतिष्ठान बंद होने का डर सता रहा है.

बंद होने के कगार पर पहुंचे होटल और रेस्टारेंट

अगर जल्द ही गैस आपूर्ति सामान्य नहीं हुई तो जिले के होटल और रेस्टारेंट व्यवसाय पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है. फिलहाल व्यवसायी प्रशासन से जल्द समाधान की उम्मीद लगाए बैठे हैं. बता दें कि जिले में LPG कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पूरी तरह से रोक दी है. हालांकि घरेलू गैस सिलेंडरों का वितरण अभी भी सामान्य बना हुआ है.

होटल संचालक वैकल्पिक सूत्रों की तलाश में जुटे

आपूर्ति में आई रुकावट के कारण जिले के होटल और रेस्टोरेंट मालिकों के सामने एक संकट खड़ा हो गया है. होटल संचालक गैस की कमी को देखते हुए अब लकड़ी से जलने वाले चूल्हे, तंदूर और इंडक्शन कुकटॉप जैसे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रह सकें.

