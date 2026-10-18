कान्हा में बाघों पर CDV का कहर? एक साल में 10 की मौत, संरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल

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मध्यप्रदेश के विश्व प्रसिद्ध कान्हा टाइगर रिजर्व से एक बार फिर बुरी खबर सामने आई है. यहां एक और बाघ की मौत हो गई है. दावा किया गया है कि कैनाइन डिस्टेंपर वायरस यानी CDV ने एक बार फिर बाघ की जान ले ली. इसके साथ ही एक साल के भीतर मरने वाले बाघों की संख्या दस हो गई है. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कान्हा में बाघों की जान पर बन आई है, तो उन्हें बचाने के लिए पार्क प्रबंधन क्या कर रहा है? लगातार हो रही मौतों ने वन्यजीव संरक्षण के इंतजामों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों ने एक बार फिर प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर कर दिया है. जिस जंगल की पहचान बाघों की दहाड़ से है, वहां इनकी मौतें चिंता बढ़ा रही हैं. ताजा मामला एक और बाघ की मौत से जुड़ा हुआ है. जिसका पार्क के क्वारंटीन सेंटर में उपचार चल रहा था. शुरुआत में मिली जानकारी के मुताबिक, बाघ की मौत की वजह कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) बताई जा रही है.
बाघों तक कैसे पहुंचा CDV
सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह जानलेवा वायरस कान्हा टाइगर रिजर्व के बाघों तक कैसे पहुंच रहा है. आशंका जताई जा रही है कि संक्रमित कुत्तों के जरिए CDV वायरस वन्यजीवों तक पहुंच रहा है. अगर यही वजह है, तो संक्रमण की रोकधाम और बाघों को सुरक्षित रखने के इंतजामों पर सवाल उठना तो लाजिमी है. एक साल में 10 बाघों की मौत का आंकड़ा किसी खतरे की घंटे से कम नहीं है. लगातार हो रही मौतों के बीच अब पार्क प्रबंधन की निगरानी, संक्रमण की रोकथाम और उपचार व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.
दो दिन पहले जी मीडिया ने उठाया था मुद्दा!
गौरतलब है कि दो दिन पहले ही जी मीडिया ने कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी के खतरे और प्रबंधन की कथित नाकामियों को प्रमुखता से उजागर किया था. उस रिपोर्ट में बाघ की मौत की आशंका भी जताई गई थी. अब एक और बाघ की मौत की खबर सामने आने के बाद वन्यजीव संरक्षण को लेकर उठाए गए सवाल और गंभीर हो गए हैं. कान्हा के जंगलों में बाघों की सुरक्षा पर अब सबसे बड़ा सवाल है.