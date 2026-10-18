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कान्हा में बाघों पर CDV का कहर? एक साल में 10 की मौत, संरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल

कान्हा टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत से वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ गई है. मौत की वजह कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) बताई जा रही है. एक साल में 10 बाघों की मौत के बाद प्रबंधन की तैयारियों पर सवाल हैं.

Written ByVimlesh Mishra
Published: Oct 18, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Oct 18, 2026, 04:09 PM IST
कान्हा में बाघों पर CDV का कहर? एक साल में 10 की मौत, संरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल
Image Credit: ZEE MEDIA

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Vimlesh Mishra

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विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

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