कान्हा में बाघों पर CDV का कहर? एक साल में 10 की मौत, संरक्षण व्यवस्था पर उठे सवाल

बाघों तक कैसे पहुंचा CDV

सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि आखिर यह जानलेवा वायरस कान्हा टाइगर रिजर्व के बाघों तक कैसे पहुंच रहा है. आशंका जताई जा रही है कि संक्रमित कुत्तों के जरिए CDV वायरस वन्यजीवों तक पहुंच रहा है. अगर यही वजह है, तो संक्रमण की रोकधाम और बाघों को सुरक्षित रखने के इंतजामों पर सवाल उठना तो लाजिमी है. एक साल में 10 बाघों की मौत का आंकड़ा किसी खतरे की घंटे से कम नहीं है. लगातार हो रही मौतों के बीच अब पार्क प्रबंधन की निगरानी, संक्रमण की रोकथाम और उपचार व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.