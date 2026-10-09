/कितना खतरनाक है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस? कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की जान का बना खतरा, जानिए क्या-क्या किए गए बचाव

मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) की आशंका ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 6 अक्टूबर को कान्हा के क्वारंटीन सेंटर में इलाज के दौरान एक बाघ की मौत हो गई थी. वहीं प्रबंधन से जुड़े दावों के मुताबिक, पिछले एक साल में CDV की आशंका के चलते 8 बाघों की मौत हुई है. हालांकि, इन सभी मौतों की पुष्टि नहीं हुई है.