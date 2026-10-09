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कितना खतरनाक है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस? कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की जान का बना खतरा, जानिए क्या-क्या किए गए बचाव

कान्हा टाइगर रिजर्व में CDV संक्रमण की आशंका से बाघों की सुरक्षा पर सवाल उठे हैं. 6 अक्टूबर को एक बाघ की मौत हुई, जबकि पिछले साल 9 बाघों की मौत का दावा है. अरौली से रेस्क्यू बाघ की जांच जारी है.

Written ByVimlesh Mishra
Published: Oct 09, 2026, 03:54 PM IST|Updated: Oct 09, 2026, 03:54 PM IST
कितना खतरनाक है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस? कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की जान का बना खतरा, जानिए क्या-क्या किए गए बचाव
Image Credit: ZEE MEDIA

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Vimlesh Mishra

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विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

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