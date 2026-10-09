/कितना खतरनाक है कैनाइन डिस्टेंपर वायरस? कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की जान का बना खतरा, जानिए क्या-क्या किए गए बचाव

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मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की लगातार हो रही मौतों और कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) की आशंका ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर चिंता बढ़ा दी है. 6 अक्टूबर को कान्हा के क्वारंटीन सेंटर में इलाज के दौरान एक बाघ की मौत हो गई थी. वहीं प्रबंधन से जुड़े दावों के मुताबिक, पिछले एक साल में CDV की आशंका के चलते 8 बाघों की मौत हुई है. हालांकि, इन सभी मौतों की पुष्टि नहीं हुई है.
मिली जानकारी के मुताबिक, मंडला के ग्राम अरौली में महिला पर हमला करने वाले बाघ का रेस्क्यू तो कर लिया गया है. लेकिन अभी उसकी जांच की जा रही है. फिलहाल बाघ के CDV से संक्रमित होने की पुष्टि नहीं हुई है. वन विभाग का कहना है कि जांच के बाद ही पता चलेगा कि बाघ भी संक्रमण की चपेट में है. अगर ऐसा होता है, तो संक्रमण का दायरा कितना बड़ा हो सकता है.
क्या है सीडीवी?
कैनाइन डिस्टेंपर वायरस एक संक्रामक बीमारी है, जो संक्रमित कुत्तों समेत अन्य जानवरों से वन्यजीवों तक फैल सकती है. यह बाघों के लिए जानलेवा साबित हो कती है. ऐसे में कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौतों के बीच CDV की आशंका ने उनकी सेहत, सुरक्षा और संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
रिपोर्ट आनी बाकी
वहीं इस पर कान्हा टाइगर रिजर्व के सहायक संचालक पीके वर्मा का कहना है कि रेस्क्यू किए गए बाघ की मेडिकल जांच, सीडीवी की जांच और संक्रमण की रिपोर्ट आनी बाकी है. इसके अलावा, बफर जोन के सहायक संचालक अमित केबी का कहना है कि बाघों की निगरानी, संदिग्ध मामलों की पहचान और संक्रमण को रोकने के लिए ठोस कदमों पर विचार किया जा रहा है.
कितने बाघों की मौत
NTCA के टाइगर मॉर्टेलिटी रिकॉर्ड के आधार पर 8 अक्टूबर 2026 तक कान्हा टाइगर रिजर्व में CDV से जुड़ी कम से कम 8 बाघों की मौतों की रिपोर्ट का दावा किया गया है. हालांकि, कुछ मामलों में CDV की आशंका जताई गई थी.
21 अप्रैल 2026
1 शावक
सरही रेंज, अमाही बाघिन के चार शावकों में पहला
23 अप्रैल 2026
1 शावक
अमाही के शावकों में दूसरा
25 अप्रैल 2026
1 शावक
अमाही के शावकों में तीसरा
29 अप्रैल 2026
2 शावक
अमाही बाघिन और उसका चौथा शावक
19 मई 2026
1 नर बाघ
मुक्की रेंज, करीब 5 वर्ष उम्र; CDV की आशंका/संक्रमण से जुड़ी मौत
23 जून 2026
1 नर बाघ
करीब 3 वर्ष का बाघ, उपचार के दौरान मौत
6 अक्टूबर 2026
1 बाघिन
करीब 3 वर्ष की बाघिन, मुक्की उपचार केंद्र में मौत