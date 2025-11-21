सिर्फ 35 सेकंड का पूरा खेल! कटरा में ज्वेलरी शॉप पर नकाबपोश बदमाशों का हमला, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजा इलाका

Katra Mandla Crime News: मंडला के कटरा क्षेत्र में गुरुवार रात को एक बड़ी लूट की वारदात सामने आई है, जब पंचमुखी हनुमान मंदिर के सामने स्थित आयुषी ज्वेलर्स में नकाबपोश बदमाश घुस आए. दुकान बंद करने की तैयारी कर रहे संचालक आयुष सोनी पर लुटेरों ने पिस्टल तान दी और ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया. विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें आयुष सोनी गंभीर रूप से घायल हो गए और उनके पैर में दो गोलियां लगीं.

घटना के दौरान दुकान कर्मचारियों ने लुटेरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने लगातार गोलियां चलाईं. एक गोली कर्मचारी बॉबी यादव के मोबाइल पर लगी, जिससे मोबाइल टूट गया, हालांकि वह बच गए. वारदात को अंजाम देने के बाद लुटेरे कार में बैठकर बायपास की ओर फरार हो गए. शुरुआती जांच में पता चला कि बदमाश पहले दुकान के बाहर कुछ सेकेंड रुके और रेकी करने के बाद ही हमला किया.

35 सेकंड में वारदात

सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि कार में आए चार लुटेरों ने मात्र 35 सेकंड में पूरी लूट को अंजाम दिया. तीन बदमाश अंदर घुसे जबकि चौथा ड्राइवर सीट पर बैठा रहा. जैसे ही उन्होंने बैग छीना, विरोध पर फायरिंग की और तुरंत कार लेकर भाग निकले. पुलिस ने बताया कि हमलावर विटारा कार से आए थे और दुकान मालिक बाहर निकलते ही उन पर हमला किया गया. घायल आयुष को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी स्थिति स्थिर बताई गई है.

पुलिस जांच में जुटी

एएसपी शिवकुमार वर्मा ने बताया कि बदमाशों ने चेहरे मंकी कैप से ढंके हुए थे और घटना पूरी योजना बनाकर की गई. पुलिस ने जिले और आसपास के क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया है तथा कुछ संदिग्धों को पूछताछ के लिए रोका है. घायल आयुष सोनी और कर्मचारियों के बयान से जांच और मजबूत होगी. शुरुआती अनुमान के अनुसार, बदमाश करीब 10 किलो चांदी और लगभग 400 ग्राम सोना लूटकर ले गए. पुलिस जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की उम्मीद कर रही है.

(रिपोर्टः विमलेश मिश्रा, मंडला)

