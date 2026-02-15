देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी! मिलेट फेस्टिवल में बवाल, किताब बेचने पर विरोध; जानें मामला

Millet Food Festival in Mandla: मध्य प्रदेश के मंडला जिले में पुलिस लाइन ग्राउंड में "मिलेट फ़ूड फेस्टिवल" का आयोजन हुआ. लेकिन इसी दौरान एक स्टॉल पर विवादित किताब बिकने से सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गया. हिंदू संगठनों को जानकारी मिली कि मेले में एक स्टॉल पर "सच्ची रामायण" जैसी किताब बेची जा रही हैं, जिनमें भगवान राम, माता सीता, राजा दशरथ और दूसरे देवी-देवताओं के खिलाफ़ बहुत आपत्तिजनक और अपमानजनक बातें लिखी हैं.

जैसे ही हिंदू संगठन को इस बारे में पता चला, उन्होंने मेले में विरोध किया और स्टॉल हटाने की मांग की. विरोध करने वालों ने मेला प्रबंधन के रोल पर भी सवाल उठाए, पूछा कि उन्होंने ऐसी किताब बेचने की परमिशन किस बेसिस पर दी. प्रोटेस्ट बढ़ता देख, स्टॉल चलाने वाला मौके से भाग गया.

एफआईआर और कार्रवाई की मांग

इसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस स्टेशन जाकर उस व्यक्ति और आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है. घटना के बाद मेले में कुछ देर के लिए तनाव रहा, हालांकि अब स्थिति काबू में बताई जा रही है.

अब जानिए पूरा मामला

दरअसल, पुलिस लाइन ग्राउंड में लगे दो दिन के श्री अन्ना (मिलेट) फूड फेस्टिवल में उस समय हंगामा मच गया, जब एक स्टॉल पर कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी जाने वाली किताबें बिकती मिलीं. 'सच्ची रामायण' और 'रामायण की चाबी' नाम की इन किताबों में भगवान राम और माता सीता के बारे में कथित तौर पर अभद्र लेख हैं. हिंदू संगठनों ने इसे धार्मिक आस्था पर हमला बताते हुए मेला मैनेजमेंट और स्टॉल संचालक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. विवाद बढ़ता देख संचालक फरार हो गया. फिलहाल, संगठनों ने थाने में FIR दर्ज कराकर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

