/मंडला: विसर्जन के बाद पंडाल में सो रहे थे लोग, दर्दनाक हादसे में बुझ गए घरों के चिराग, मंच पर करंट फैलने से 4 लोगों की मौत; 3 घायल

घटना की जानकारी मिलने पर नैनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पंडाल में करंट कैसे फैला और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पुलिस का मानना है कि इसके पीछे कोई खराब बिजली का तार या शॉर्ट सर्किट हो सकता है. हालांकि, असली वजह जांच की पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी. इस दुखद घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है. गणेश विसर्जन के जश्न के बीच हुई इस घटना ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया है. परिवार के लोग गहरे सदमे में हैं और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की एक टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया.