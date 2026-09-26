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मंडला: विसर्जन के बाद पंडाल में सो रहे थे लोग, दर्दनाक हादसे में बुझ गए घरों के चिराग, मंच पर करंट फैलने से 4 लोगों की मौत; 3 घायल

मंडला जिले के नैनपुर इलाके में हीरापुर गांव के एक गणेश पंडाल में बिजली का करंट लगने से एक बड़ा हादसा हो गया. इस घटना में चार युवकों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए.

Reported ByVimlesh Mishra
Published: Sep 26, 2026, 10:40 AM IST|Updated: Sep 26, 2026, 11:34 AM IST
मंडला: विसर्जन के बाद पंडाल में सो रहे थे लोग, दर्दनाक हादसे में बुझ गए घरों के चिराग, मंच पर करंट फैलने से 4 लोगों की मौत; 3 घायल

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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