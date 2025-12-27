Advertisement
MP में धान कस्टम मिलिंग का बड़ा घोटाला, घटिया चावल खपाने की साजिश नाकाम, 4 राइस मिलें सील

Mandla News: मंडला जिले के निनिवास विकासखंड ब्लॉक के मनेरी इलाके में करीब 13 करोड़ रुपये के धान से जुड़ा कस्टम मिलिंग घोटाला सामने आया है. प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए चार राइस मिलों को सील कर दिया है.

 

Written By  Ranjana Kahar|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:17 PM IST
Mandla News: मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले में धान की कस्टम मिलिंग से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिससे प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है. निवास ब्लॉक के मनेरी इलाके की पांच चावल मिलों में करीब 13 करोड़ रुपये के चावल में बड़ी गड़बड़ियां पाई गई हैं. जांच में पता चला कि गोदामों में डिलीवरी के लिए घटिया चावल तैयार किया जा रहा था, जिसका मकसद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत बांटने के लिए रखे अच्छे क्वालिटी के चावल को बदलना था.

मंडला में 13 करोड़ का चावल घोटाला
दरअसल, निवास विकासखंड के मनेरी इलाके की पांच चावल मिलों में करीब 13 करोड़ रुपये के चावल का घोटाला सामने आने से काफी हड़कंप मच गया है. मिलें अच्छी क्वालिटी के चावल की जगह घटिया क्वालिटी का चावल सप्लाई करने की तैयारी में थीं. लेकिन इस योजना का पर्दाफाश हो गया. जांच में मेकल इंडस्ट्रीज, दुर्गा फूड प्रोडक्ट्स, शारदा इंडस्ट्रीज और श्री इंडस्ट्रीज में गंभीर गड़बड़ियां सामने आईं. यह भी पता चला कि कुछ मिलों में चावल की जगह पोल्ट्री फीड रखा था, और हजारों क्विंटल चावल गायब मिला.

5 राइस मिलों में प्रशासन का बड़ा छापा
प्रशासन ने गड़बड़ियों में शामिल चारों चावल मिलों को सील कर दिया है. रिपोर्ट कलेक्टर को सौंप दी गई है, और आगे की कानूनी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है. गौरतलब है कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत राशन बांटने के लिए बने गोदाम में चावल की कमी सामने आई थी, जिसके बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए, जिससे इस बड़े घोटाले का पता चला.

मंडला से दूसरी खबर
दूसरी ओर, EOW जबलपुर ने मंडला जिले में  जिला सहकारी बैंक एवं अल्प बचत साख समिति के चार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. EOW ने केस नंबर 168/2025 में भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 468, 471 और 120B और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 2018 की धारा 7C के तहत FIR दर्ज की है. इस मामले में तत्कालीन महाप्रबंधक जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मण्डला नरेंद्र कोरी, एनएल यादव तत्कालीन स्थापना प्रभारी, अतुल दुबे तत्कालीन लेखापाल व सुश्री शशि चौधरी प्रबंधक अल्प बचत साख समिति को आरोपी बनाया है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

mandla newsmp news

