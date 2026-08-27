मंडला में दर्दनाक हादसा, बल्लार घाट पर खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ऑटो, 11 घायल, 3 गंभीर

हादसे की जानकारी मिलते ही बीजाडांडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े लोगों से जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऑटो में करीब 11 लोग सवार थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो खड़े ट्रक से टकरा गया. टक्कर के बाद ऑटो सवार सभी लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने घायलों का इलाज शुरू किया. गंभीर घायलों की स्थिति को देखते हुए आगे की जरूरत के अनुसार उपचार किया जा रहा है.