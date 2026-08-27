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मंडला में दर्दनाक हादसा, बल्लार घाट पर खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ऑटो, 11 घायल, 3 गंभीर

Mandla News: मंडला के बल्लार घाट में एनएच-30 पर तेज रफ्तार ऑटो खड़े ट्रक से टकरा गया. हादसे में करीब 11 लोग घायल हुए हैं, जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByVimlesh Mishra
Published: Aug 27, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 10:19 PM IST
मंडला में दर्दनाक हादसा, बल्लार घाट पर खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ऑटो, 11 घायल, 3 गंभीर
Image Credit: ZEE MEDIA

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Vimlesh Mishra

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विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

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