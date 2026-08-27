मंडला में दर्दनाक हादसा, बल्लार घाट पर खड़े ट्रक से टकराया तेज रफ्तार ऑटो, 11 घायल, 3 गंभीर

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Mandla Accident: मंडला जिले के बल्लार घाट में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. एनएच-30 पर तेज रफ्तार ऑटो सड़क किनारे खड़े ट्रक से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो में सवार करीब 11 लोग घायल हो गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायलों की मदद की और उन्हें बीजाडांडी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. बताया जा रहा है कि घायलों में तीन लोगों की हालत गंभीर है. घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा.
हादसे की जानकारी मिलते ही बीजाडांडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और हादसे से जुड़े लोगों से जानकारी जुटाई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ऑटो में करीब 11 लोग सवार थे. इसी दौरान तेज रफ्तार ऑटो खड़े ट्रक से टकरा गया. टक्कर के बाद ऑटो सवार सभी लोग घायल हो गए. स्थानीय लोगों ने समय रहते घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने घायलों का इलाज शुरू किया. गंभीर घायलों की स्थिति को देखते हुए आगे की जरूरत के अनुसार उपचार किया जा रहा है.
घायलों का इलाज जारी
फिलहाल पुलिस हादसे की पूरी वजह पता लगाने में जुटी है. तेज रफ्तार के कारण हादसा हुआ या फिर सड़क पर खड़े ट्रक की वजह से स्थिति बनी, इसकी जांच की जा रही है. पुलिस घटनास्थल और प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के आधार पर पूरे मामले को समझने की कोशिश कर रही है. बल्लार घाट एनएच-30 का हिस्सा है, जहां सड़क पर लगातार वाहनों की आवाजाही रहती है. ऐसे में हादसे के बाद एक बार फिर सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं. फिलहाल घायलों का बीजाडांडी स्वास्थ्य केंद्र में उपचार जारी है.
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