गणेश जी के पंडाल में छलका बच्चों का दर्द, भगवान से मांगा स्कूल, चिट्ठी हुई वायरल Mandla News-मंडला में गणेशोत्सव के दौरान बच्चों का दर्द झलक पड़ा. मासूम बच्चों ने पंडाल में विराजमान भगवान गणेश को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने अपने स्कूल के भवन की दयनीय स्थिति का जिक्र किया. बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की है उनका स्कूल फिर से बनवा दिया जाए ताकि वे पढ़ाई कर सके.

