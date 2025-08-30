गणेश जी के पंडाल में छलका बच्चों का दर्द, भगवान से मांगा स्कूल, चिट्ठी हुई वायरल

Mandla News-मंडला में गणेशोत्सव के दौरान बच्चों का दर्द झलक पड़ा. मासूम बच्चों ने पंडाल में विराजमान भगवान गणेश को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होने अपने स्कूल के भवन की दयनीय स्थिति का जिक्र किया. बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की है उनका स्कूल फिर से बनवा दिया जाए ताकि वे पढ़ाई कर सके.
- Childrens Demanded School-मध्यप्रदेश के मंडला जिले से कुछ ऐसा सामने आया है जो सरकारी सिस्टम के दावों की पोल खोलता है. बड़े-बड़े दावे यहां फेल हो जाते हैं, आलम यह है कि शिक्षा के मंदिर का प्रस्ताव भी फाइलों में कहीं दब जाता है. मंडला के तलैया टोला में प्राथमिक स्कूल जर्जर हो चुका है. जब सरकारी सिस्टम ने नए भवन के निर्माण की गुहार नहीं सुनी तो बच्चों ने भगवान की तरफ रुख किया. गणेशोत्सव के दौरान बच्चों ने भगवान गणेश को पत्र लिखकर स्कूल बनवाने की गुहार लगाई है.
- भगवान को लिखा पत्र
यह पूरा मामला मंडला जिले देवगांव के तलैया टोला का है. गणोशोत्सव के दौरान स्कूली बच्चों ने भगवान गणेश को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में बच्चों ने अपने सकूल भवन की दयनीय स्थिति का जिक्र किया है. तलैया टोला में स्थित प्राथमिक विद्यालय का भवन पिछले एक साल से जर्जर है. स्थिति यह है कि बच्चों को बाहर पढ़ाई करनी पड़ती है.
- भगवान से लगाई स्कूल की गुहार
यहां पढ़ने वाले 26 बच्चे गांव के रंगमंच में पढ़ाई करने को मजबूर हैं. कक्षा 1 से लेकर 7वीं तक के सभी बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ाई करते हैं. बच्चों ने गणेश जी से प्रार्थना की है कि उनका स्कूल फिर से बनवा दिया जाए, ताकि वे मन लगाकर पढ़ाई कर सकें. गांव में स्कूल के नए भवन का प्रस्ताव फाइलों में दबा हुआ है. बच्चों का यह पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
- भवन जर्जर घोषित, नहीं दी कहीं जगह
स्कूल के शिक्षक संतोष सोनी ने बताया है कि प्रशासन ने भवन को जर्जर घोषित कर दिया है. लेकिन न तो कोई वैकल्पिक स्थान दिया है और न ही नए भवन की स्वीकृति मिली है. ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत भी की है, लेकिन शिक्षा विभाग ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है. वहीं अब ग्रामीण प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
