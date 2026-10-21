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20 तोला सोना, 15 तोला चांदी और 50 हजार रुपये नकद...काम से बाहर गया था परिवार, चोर दिन दहाड़े 35 लाख का माल लेकर हुए फरार

मंडला में चोरों ने सूने मकान से लाखों रुपए के सोने-चांदी के जेवर और नकदी पर हाथ साफ कर दिया. महाराजपुर थाना क्षेत्र में हुई इस वारदात में करीब 25 लाख रुपए की चोरी का अनुमान है. सूचना मिलने के बाद पुलिस मे मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByPooja
Published: Oct 21, 2026, 10:05 AM IST|Updated: Oct 21, 2026, 11:01 AM IST
20 तोला सोना, 15 तोला चांदी और 50 हजार रुपये नकद...काम से बाहर गया था परिवार, चोर दिन दहाड़े 35 लाख का माल लेकर हुए फरार

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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