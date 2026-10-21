/20 तोला सोना, 15 तोला चांदी और 50 हजार रुपये नकद...काम से बाहर गया था परिवार, चोर दिन दहाड़े 35 लाख का माल लेकर हुए फरार

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मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सूने मकान को निशाना बनाकर चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया. महाराजपुर थाना क्षेत्र में दाता मैरिज गार्डन के पास स्थित तैफीक खान के घर का ताला तोड़कर चोर करीब 35 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए. घटना सोमवार की बताई जा रही है. पुलिस ने मामला दर्ज कर घटनास्थल का निरीक्षण किया. फिलहाल मामले में आगे की जांच की जा रही है.
जानकारी के अनुसार परिवार के सदस्य दिन में किसी काम से घर से बाहर गए थे. इसी बात का फायदा उठाकर अज्ञात चोर घर में घुस आए और वारदात को अंजाम दिया. बताया जा रहा है कि चोर अपने साथ लगभग 20 तोला सोना, 10 से 15 तोला चांदी और कुछ नकदी ले गए. घटना का पता चलने पर, पीड़ित परिवार ने 112 पर कॉल करके पुलिस को सूचना दी. इसके बाद महाराजपुर थाने के SDOP और थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया.
CCTV फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस आस-पास लगे CCTV कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है. इसके अलावा घटनास्थल से सबूत जिनमें उंगलियों के निशान भी शामिल हैं इकट्ठे किए जा रहे हैं. चोरी हुए सामान की सही कीमत और मात्रा का पता लगाया जा रहा है. दिन-दहाड़े हुई इस बड़ी चोरी से इलाके में हड़कंप मच गया है और पीड़ित परिवार सदमे में है. पुलिस अज्ञात आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
महाराजपुर पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. अब वे चोरी से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं, ताकि दोषियों का पता लगाया जा सके.
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