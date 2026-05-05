कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का मामला, प्रबंधन ने बताया मौतों का असली कारण

Kanha Tiger Reserve Deaths-मध्यप्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत अब कई सवाल खड़े कर रही है.कान्हा टाइगर रिजर्व में लगातार हो रही बाघों की मौत चिंता का विषय बन गई है. बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत के बाद सोमवार को 4 वर्षीय नर बाघ की मौत ने मामले को और गंभीर बना दिया है. लगातार हो रही बाघों की मौतों को लेकर उठ रहे सवालों पर अब प्रबंधन ने सफाई दी है. बाघों की मौतों को लेकर पार्क प्रबंधन और वन विभाग ने स्थिति स्पष्ट की है.

6 बाघों की मौत

बीते कुछ समय से कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों और तेंदुओं की मौतों का सिलसिला चिंता का विषय बना हुआ है. आंकड़ों पर नजर डालें तो जंहा पिछले एक पखवाड़े में 6 बाघों की मौत.वहीं बीते 9 महीनों में 12 बाघ और 5 तेंदुए दम तोड़ चुके हैं. इन घटनाओं के बाद पार्क प्रबंधन कटघरे में नजर आ रहा था. इन सभी मौतों के सवालों पर अब फील्ड डायरेक्टर रविंद्रमनी त्रिपाठी ने सामने आकर स्थिति स्पष्ट की है.

वायरस से हुई बाघिन और शावकों की मौत

उन्होंने बताया कि हाल ही में मृत बाघिन और उसके 4 शावकों की मौत के पीछे केनाइन डिस्टेंपर यानी कुत्तों से फैलने वाला संक्रमण जिम्मेदार है. वहीं, कल मृत मिले बाघ (डिगडोला) टी 235 बाघ की मौत को लेकर उन्होंने कहा कि यह बाघों के आपसी संघर्ष का परिणाम है. फील्ड डायरेक्टर ने यह भी माना कि पार्क में बाघों की बढ़ती संख्या भी संघर्ष और मौतों की एक बड़ी वजह बन रही है.

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आपसी संघर्ष भी मौत का एक कारण

हालांकि, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्रबंधन पूरी तरह मुस्तैद है और वन्य जीवों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती है. इतना ही नहीं उन्होंने यह भी संकेत दिए कि आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ सकती हैं, जो वन्यजीव संरक्षण के सामने एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है. बीते दिनों जो घटनाएं हुई हैं, उनमें संक्रमण और आपसी संघर्ष मुख्य कारण हैं. पार्क में बाघों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में ऐसे मामलों की संभावना बनी रहती है. लेकिन पार्क प्रबंधन पूरी तरह सतर्क है.

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