बच्चा चोर समझकर मासूम को बेरहमी से पीटा, अस्पताल से 'लापता' होने के बाद सड़क पर मिली लाश, पुलिस के पास जवाब नहीं

Mandla News-मंडला के बरखेड़ा गांव में बच्चा चोर की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने एक अज्ञात बालक की बेरहमी से पिटाई कर दी. उपचार के दौरान अस्पताल से लापता हुए इस बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.
Child Brutally Beaten-मध्यप्रदेश के मंडला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग जैसी क्रूरता की गई. 26 फरवरी को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर एक बच्चे को बेरहमी से पीटा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को छुड़ाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के अगले दिन सुबह करीब 10.30 बजे बच्चे का शव रोड पर मिला. पुलिस का कहना है कि सड़क हादसे में बच्चे की मौत हुई है. लेकिन पुलिस के पास कई सवालों के जवाब नहीं है.
बच्चा चोर समझकर पीटा
मंडला के बरखेड़ा गांव में बच्चा चोरी होने के अफवाह के बीच ग्रामीणों ने एक बच्चे को पकड़ लिया. इसके बाद उसे बच्चा चोर बताकर बांधकर पीटना शुरू कर दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोग बच्चे को घेरकर मारपीट कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति उसे डंडे से मार रहा है, वहीं दूसरा उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक रहा है. आसपास खड़े कई लोग उससे नाम पूछ रहे हैं. मारपीट के दौरान बच्चा रोता रहा और चीखता रहा.
पुलिस ने छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया
घटना के दौरान गांव के सरपंच ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बच्चे को छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा. मंडला के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि शुरुआती जांच में बच्चा मानसिक रूप से कमजोर लग रहा था. लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी. रात करीब 3 बजे बच्चा अस्पताल से चला गया था.
सड़क किनारे अगले दिन मिला शव
घटना को लेकर एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि इलाज के दौरान बच्चा अस्पताल से चला गया था. अस्पताल से जाने के बाद उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना के अगले दिन उसका शव रोड पर मिला. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर अंतिम संस्कार करा दिया है. फिलहाल बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस उसके परिजनों की तलाश कर रही है.
वीडियो के आधार पर होगी कार्रवाई
एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि भीड़ द्वारा किसा व्यक्ति की पिटाई करना गंभीर अपराध है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उसकी सूचना पुलिस को दें. वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है.
