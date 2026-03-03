Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3129187
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंडला

बच्चा चोर समझकर मासूम को बेरहमी से पीटा, अस्पताल से 'लापता' होने के बाद सड़क पर मिली लाश, पुलिस के पास जवाब नहीं

Mandla News-मंडला के बरखेड़ा गांव में बच्चा चोर की अफवाह के चलते ग्रामीणों ने एक अज्ञात बालक की बेरहमी से पिटाई कर दी. उपचार के दौरान अस्पताल से लापता हुए इस बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए मारपीट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Mar 03, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बच्चा चोर समझकर मासूम को बेरहमी से पीटा, अस्पताल से 'लापता' होने के बाद सड़क पर मिली लाश, पुलिस के पास जवाब नहीं

Child Brutally Beaten-मध्यप्रदेश के मंडला से हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मासूम बच्चे के साथ मॉब लिंचिंग जैसी क्रूरता की गई. 26 फरवरी को भीड़ ने बच्चा चोर समझकर एक बच्चे को बेरहमी से पीटा. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को छुड़ाया और उसे अस्पताल में भर्ती कराया. इस घटना के अगले दिन सुबह करीब 10.30 बजे बच्चे का शव रोड पर मिला. पुलिस का कहना है कि सड़क हादसे में बच्चे की मौत हुई है. लेकिन पुलिस के पास कई सवालों के जवाब नहीं है. 

बच्चा चोर समझकर पीटा
मंडला के बरखेड़ा गांव में बच्चा चोरी होने के अफवाह के बीच ग्रामीणों ने एक बच्चे को पकड़ लिया. इसके बाद उसे बच्चा चोर बताकर बांधकर पीटना शुरू कर दिया. इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है. वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कई लोग बच्चे को घेरकर मारपीट कर रहे हैं. वीडियो में दिख रहा है कि एक व्यक्ति उसे डंडे से मार रहा है, वहीं दूसरा उसके बाल पकड़कर जमीन पर पटक रहा है. आसपास खड़े कई लोग उससे नाम पूछ रहे हैं. मारपीट के दौरान बच्चा रोता रहा और चीखता रहा. 

पुलिस ने छुड़ाकर अस्पताल में भर्ती कराया
घटना के दौरान गांव के सरपंच ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों से बच्चे को छुड़ाकर इलाज के लिए अस्पताल भेजा. मंडला के पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा ने बताया कि शुरुआती जांच में बच्चा मानसिक रूप से कमजोर लग रहा था. लेकिन उसकी पहचान नहीं हो सकी. रात करीब 3 बजे बच्चा अस्पताल से चला गया था. 

Add Zee News as a Preferred Source

सड़क किनारे अगले दिन मिला शव
घटना को लेकर एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि इलाज के दौरान बच्चा अस्पताल से चला गया था. अस्पताल से जाने के बाद उसकी सड़क हादसे में मौत हो गई. घटना के अगले दिन उसका शव रोड पर मिला. पुलिस ने शव का पोस्टमॉर्टम कराकर अंतिम संस्कार करा दिया है. फिलहाल बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है. पुलिस उसके परिजनों की तलाश कर रही है. 

वीडियो के आधार पर होगी कार्रवाई
एसपी रजत सकलेचा ने बताया कि भीड़ द्वारा किसा व्यक्ति की पिटाई करना गंभीर अपराध है. उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दें. अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति नजर आए तो उसकी सूचना पुलिस को दें. वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर मारपीट में शामिल लोगों की पहचान करना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें-ये तो बड़ी समस्या हो गई! SP साब मंदिर से चप्पल चोरी हो गई है, तहसीलदार ने की शिकायत

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsmp latest newsmandla news

Trending news

mp news
बच्चा चोर समझकर मासूम को बुरी तरह पीटा, अस्पताल से लापता होने के बाद सड़क पर मिला शव
Chandra Grahan
साल का पहला चंद्र ग्रहण शुरू, इंदौर-उज्जैन की टाइमिंग; जानें आपके शहर में कब दिखेगा?
mp news
ये तो बड़ी समस्या हो गई! SP साब मंदिर से चप्पल चोरी हो गई है, तहसीलदार ने की शिकायत
mp news
मालिक ने भेजा था उधारी वसूलने, कर्मचारी एक्टिवा समेत वसूली के एक लाख लेकर हुआ फुर्र
chhattisgarh news
बीवी की बीमारी से तंग आकर बना जल्लाद, साड़ी का फंदा बना पति ने घोंटा गला
Mohan Yadav
मोहन यादव ने NRLM की लखपति दीदियों, नेशनल खिलाड़ियों और उन्नत किसानों से सुने अनुभव
sagar news
बाल सुधार गृह से गेट तोड़कर फरार हुए 4 बच्चे, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर हुए रफूचक्कर
chandra grahan 2026
दोपहर 3:20 बजे शुरू होगा चंद्र ग्रहण, MP में सबसे पहले यहां दिखेगा, जानिए टाइमिंग
betul news
बैतूल में भीषण एक्सीडेंट, खड़ी क्रेन से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 युवकों की मौत
MP Breaking News LIVE
MP Breaking News LIVE: भोपाल में होली पर हाई अलर्ट, महाकाल के आंगन में रंगोत्सव, पढ़ें आज की बड़ी खबरें