मंडला में इंसानियत शर्मसार, पैरा के ढेर में मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में तोड़ा दम

Newborn Found in Paddy Straw-मध्यप्रदेश के मंडला जिले से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है. नैनपुर थाना क्षेत्र में एक नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली. ग्रामीणों और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बाद भी उस नन्ही जान को बचाया नहीं जा सका और अस्पातल में इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया. अब पुलिस बच्ची को छोड़ने वालों की तलाश में जुट गई है.

पैरा के ढेर में मिली मासूम

यह मामला नैनपुरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत पाला सुंदर के बरगांव का है. यहां गांव के बाहर खेत में रखे पैरा (धान के पुआल) के ढेर में एक नवजत बच्ची मिली. जब ग्रामीणों की नजर पैरा के नीचे दबी मासूम पर पड़ी, तो वहां सनसनी फैल गई. मासूम को इस हालत में देख ग्रामीणों का दिल पसीजा गया और तुरंत उसे बचाने की कवायद शुरू की गई.

ग्रामीणों ने पहुंचाया अस्पताल

बच्ची की जान बचाने के लिए गांव के लोग तुरंत सक्रिय हुए. समय बर्बाद न हो, इसलिए बच्ची को मोटरसाइकिल से ही अस्पताल ले जाने का फैसला किया गया. रास्ते में 108 एंबुलेंस मिलने पर बच्ची को उसमें शिफ्ट किया गया और तुरंत नैनपुर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया.

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नाजुक हालत और दर्दनाक अंत

अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बच्ची का उपचार शुरू किया, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर और क्रिटिकल बनी हुई थी. डॉ. जेपी चिचाम ने बताया कि जब बच्ची को अस्पताल लाया गया था तब उसकी हालत बहुत नाजुक थी. डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने की पूरी कोशिश, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

पुलिस मामले की जांच में जुटी

घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बलदेव मुजाल्दा और नायब तहसीलदार संदीप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली. फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है. लेकिन इस घटना ने इंसानियत पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

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