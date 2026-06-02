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NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो के दौरे पर विवाद, नपा कर्मी को पिलाया नाले का गंदा पानी, वायरल हुआ वीडियो

Mandla News-मंडला में  NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो के दौरे के दौरान नगर पालिका कर्मचारी की गंदा पानी पीने को मजबूर किया गया. इस घटना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं और कार्रवाई की मांग की है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

Written By  Harsh Katare|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jun 02, 2026, 08:50 PM IST
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NHRC सदस्य प्रियांक कानूनगो के दौरे पर विवाद, नपा कर्मी को पिलाया नाले का गंदा पानी, वायरल हुआ वीडियो

Narmada Water Pollution Controversy-मध्यप्रदेश के मंडला में नर्मदा नदी में गिर रहे गंदे नालों का मुद्दा अब एक बेहद गंभीर और अमानवीय विवाद में बदल चुका है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो के निरीक्षण के दौरान एक ऐसा वाकया सामने आया, जिसने प्रशासिक और राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है. सोशल मीडिया पर पिछले शनिवार का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर एक नगरपालिका कर्मचारी को नाले का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया है. 

कर्मचारी को पिलाया गंदा पानी
पूरा मामला मंडला के प्रसिद्ध माहिष्मती घाट यानी रपटा क्षेत्र का है. यहां राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य प्रियांक कानूनगो नर्मदा नदी में मिल रहे पुलिस लाइन सहित दर्जनों नालों के प्रदूषण का जायजा लेने पहुंचे थे. इसी निरीक्षण के दौरान एक नगरपालिका कर्मी को कथित रूप से नाले का दूषित पानी पीने पर मजबूर होना पड़ा. अब सवाल यह उठ रहा है कि जब पानी की शुद्धता जांच के लिए लैब की व्यवस्था है, तो आयोग और प्रशासन की मौजूदगी में एक इंसान को वो गंदा पानी पीने को मजबूर क्यों किया गया. 

पीड़ित हुआ बीमार, अस्पताल में भर्ती
इस अमानवीय कृत्य का शिकार हुआ नगरपालिका कर्मचारी पुष्पेंद्र पांडे फिलहाल गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती है. अस्पताल के बिस्तर पर पड़े पीड़ित का सीधा आरप है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मौजूदगी में इसके साथ यह घिनौना और अमानवीय कृत्य किया गया. पानी वाकई जहरीला या दूषित था या नहीं, यह तो मेडिकल और लैब रिपोर्ट के बाद साफ होगा, लेकिन इस घटना ने प्रशासनिक संवेदनशीलता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. 

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कांग्रेस ने साधा निशाना
इस घटना के वीडियो सामने आने के बाद कांग्रेस ने प्रशासन और आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. कांग्रेस नेताओं ने इस कृत्य पर कड़ी आपत्ति जताते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है. विपक्ष ने तीखा सवाल दागते हुए पूछा है कि आखिर एक अदने से कर्मचारी को दूषित पानी पिलाकर आयोग और प्रशासन क्या संदेश देना चाहता है. क्या वास्तविक स्थिति को छिपाने के लिए कर्मचारी की जान को जोखिम में डाला गया. फिलहाल इस घटना के बाद मंडला में प्रशासन और राजनीतिक दल आमने-सामने हैं और यह विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है.(रिपोर्ट-विमलेश मिश्रा)

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