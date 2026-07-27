/मंडला के छात्रावास में आधी रात शराब पार्टी! अधीक्षक और बेटे पर छात्रों से गाली-गलौज व धमकाने के आरोप

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Tatri Boys Hostel News: मंडला जिले के टाटरी बालक छात्रावास से सामने आई तस्वीरों ने छात्रावास की व्यवस्था और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. छात्रावास अधीक्षक पन्नूलाल वट्टी और उनके 22 वर्षीय बेटे अखिल वट्टी पर आरोप है कि दोनों ने देर रात छात्रावास परिसर में शराब पी और नशे की हालत में कर्मचारियों व छात्रों के साथ गाली-गलौज और अभद्र व्यवहार किया. आरोप यह भी है कि दोनों ने बच्चों और स्टाफ को धमकाया, जिससे छात्रावास का माहौल पूरी तरह भय और अव्यवस्था में बदल गया.
आरोपों के मुताबिक, देर रात करीब डेढ़ से दो बजे तक छात्रावास परिसर में हंगामा चलता रहा. इस दौरान छात्रावास में रहने वाले बच्चों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. परिसर में शराब की बोतलें और मुर्गे की सब्जी इधर-उधर पड़ी होने की बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी छात्रावास अधीक्षक पर इस तरह के विवाद और उपद्रव के आरोप लग चुके हैं. घटना से छात्रावास में रहने वाले छात्रों के बीच दहशत का माहौल बन गया.
कई सवाल खड़े हो रहे
बार-बार ऐसी घटनाएं होने से परेशान छात्रों ने इस बार पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर मामले को उजागर किया. छात्रों का कहना है कि जिन लोगों पर उनकी सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर शराबखोरी, गाली-गलौज और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं. कर्मचारियों ने भी अधीक्षक और उनके बेटे के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. घटना सामने आने के बाद छात्रावास की कार्यप्रणाली और जनजातीय कार्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं.
मामले की होगी जांच
मामले पर जनजातीय कार्य विभाग के क्षेत्र संयोजक विष्णु सिंगोर ने कहा कि पूरी घटना उनके संज्ञान में आ गई है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर नियमानुसार उचित कार्रवाई की जाएगी. टाटरी बालक छात्रावास की इस घटना ने बच्चों की सुरक्षा, छात्रावास के अनुशासन और जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंता पैदा कर दी है. अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच के बाद दोषियों पर क्या कार्रवाई होती है.
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