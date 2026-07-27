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मंडला के छात्रावास में आधी रात शराब पार्टी! अधीक्षक और बेटे पर छात्रों से गाली-गलौज व धमकाने के आरोप

Mandla Hostel News: मंडला के टाटरी बालक छात्रावास में अधीक्षक और उनके बेटे पर देर रात शराब पीकर हंगामा करने, छात्रों और कर्मचारियों से गाली-गलौज व अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगे हैं. छात्रों ने वीडियो बनाकर मामला उजागर किया, जबकि विभाग ने जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया.

Written ByVimlesh Mishra
Published: Jul 27, 2026, 10:19 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 10:19 PM IST
मंडला के छात्रावास में आधी रात शराब पार्टी! अधीक्षक और बेटे पर छात्रों से गाली-गलौज व धमकाने के आरोप
Image Credit: ZEE MEDIA

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Vimlesh Mishra

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विमलेश मिश्रा, मध्य प्रदेश के मंडला जिले से रिपोर्टर हैं

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