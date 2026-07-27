/मंडला के छात्रावास में आधी रात शराब पार्टी! अधीक्षक और बेटे पर छात्रों से गाली-गलौज व धमकाने के आरोप

आरोपों के मुताबिक, देर रात करीब डेढ़ से दो बजे तक छात्रावास परिसर में हंगामा चलता रहा. इस दौरान छात्रावास में रहने वाले बच्चों और कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा. परिसर में शराब की बोतलें और मुर्गे की सब्जी इधर-उधर पड़ी होने की बात भी सामने आई है. बताया जा रहा है कि यह पहली बार नहीं है, बल्कि इससे पहले भी छात्रावास अधीक्षक पर इस तरह के विवाद और उपद्रव के आरोप लग चुके हैं. घटना से छात्रावास में रहने वाले छात्रों के बीच दहशत का माहौल बन गया.



कई सवाल खड़े हो रहे

बार-बार ऐसी घटनाएं होने से परेशान छात्रों ने इस बार पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर मामले को उजागर किया. छात्रों का कहना है कि जिन लोगों पर उनकी सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की जिम्मेदारी है, उन्हीं पर शराबखोरी, गाली-गलौज और धमकाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं. कर्मचारियों ने भी अधीक्षक और उनके बेटे के व्यवहार पर सवाल उठाए हैं. घटना सामने आने के बाद छात्रावास की कार्यप्रणाली और जनजातीय कार्य विभाग की निगरानी व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो गए हैं.