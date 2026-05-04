कान्हा टाइगर रिजर्व में फिर बाघ की मौत, मचा हड़कंप, वन विभाग पर उठे सवाल

Kanha Tiger Reserve: मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में एक और बाघ की मौत ने वन विभाग और प्रबंधन के लिए गहरी चिंता पैदा कर दी है. इस ताजा घटना में किसली रेंज के अंतर्गत मगर नाला क्षेत्र के पास एक नर बाघ का शव मिला है. सहायक क्षेत्र निदेशक पी.के. वर्मा ने इस घटना की पुष्टि की है. सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारियों और पशु चिकित्सकों की एक टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

पांच बाघों की मौत

बताया जा रहा है कि बाघ का शव मिलने के बाद टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अधिकारी पशु चिकित्सकों की एक टीम के साथ मौके के लिए रवाना हो गए हैं, और एक जांच शुरू कर दी गई है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि महज पंद्रह दिनों के भीतर यह छठे बाघ की मौत है. इससे पहले 21 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच पांच बाघों की मौत हुई थी. इस संख्या में बाघिन T-141 (अमाही) और उसके चार शावक भी शामिल थे. लगातार हो रही मौतों की इस कड़ी ने वन विभाग और टाइगर रिजर्व प्रबंधन के कामकाज पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल

आंकड़ों के अनुसार पिछले नौ महीनों में कान्हा टाइगर रिजर्व में 12 बाघों और 5 तेंदुओं की मौत हो गई है. फिलहाल बाघों की मौत के कारणों का पता केवल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल पाएगा. हालांकि, इन बार-बार होने वाली घटनाओं ने वन्यजीव संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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बता दें कि इससे पहले बाघिन T-141 (अमाही) का पूरा परिवार खत्म हो गया था. 21 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच महज एक हफ्ते के अंदर ही पूरा परिवार समाप्त हो गया. पहला, दूसरा और तीसरा शावक क्रमशः 21, 23 और 25 अप्रैल को मर गए. इसके बाद 28 अप्रैल को बाघिन अमाही और उसका चौथा शावक भी चल बसे.

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