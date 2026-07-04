/मंडला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बैगा आदिवासी मजदूर को थमाया 11 लाख का बिजली बिल, सदमे में परिवार

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Tribal Laborer Electricity Bill-मध्यप्रदेश के मंडला जिले से बिजली विभाग की एक ऐसी संवेदनहीन और हौरान करने वाली लापरवाही सामने आई है, जिसने एक गरीब परिवार को गहरे मानसिक तनाव में डाल दिया. विभाग ने एक बैगा आदिवासी मजदूर परिवार को 11 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल थमा दिया. हालांकि, मामला तूल पकड़ने के बाद अब विभाग इसे एक तकनीकी त्रुटि बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है.
मीटर खराब होने पर केस दर्ज
पूरा मामला ग्राम पंचायत झिरिया के ग्राम डूंडा का है. यहां के निवासी रत्तेसिंह कन्हरिया एक बेहद गरीब बैगा आदिवाली मजदूर हैं. उनका परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिले एक छोटे से घर में रहता है. रत्तेसिंह का बिजली बिल सामान्यत: हर महीने महज 100 से 200 रुपए के बीच आता था. करीब चार महीने पहले उनके घर का बिजली मीटर अचानक खराब हो गया था. रत्तेसिंह ने इसकी शिकायत टोल-फ्री नंबर 1912 पर दर्ज कराई थी, लेकिन विभाग ने मीटर बदलने के बजाय उल्टे उनके खिलाफ बिजली चोरी का मामला दर्ज कर लिया.
लाखों का बिल देख उड़े होश
मजदूर परिवार के पैरों तले जमीन पर खिसक गई, जब रत्तेसिंह के मोबाइल पर 11 लाख 44 हजार 680 रुपए का बिजली बिल पहुंचा. दो वक्त की रोटी के लिए दिन-रात मजदूरी करने वाले इस परिवार के लिए यह रकम किसी बड़े पहाड़ जैसी थी. लाखों रुपए का यह भारी-भरकम बिल देखकर पूरा परिवार बुरी तरह डर गया और गहरी चिंता में डूब गया.
विभाग ने सुधारी गलती
जब यह मामला मीडिया और अधिकारियों के सामने आया, तो बिजली विभाग में हड़कंप मच गया. मंडला विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन अभियंता अजीत चौहान ने मामले की जांच करवाई और इसे तकनीकी त्रुटि माना. विभाग के अनुसार, बिजली चोरी के प्रकरण में पेनाल्टी जोड़कर वास्तविक देय राशि 10 हजार 814 रुपए बनती है, जिसे अब सुधार दिया गया है. भले ही विभाग ने अपनी गलती सुधार ली हो, लेकिन इस घटना ने सरकारी व्यवस्था की जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
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