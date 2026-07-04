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मंडला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बैगा आदिवासी मजदूर को थमाया 11 लाख का बिजली बिल, सदमे में परिवार

Mandla News-मंडला में बिजली विभाग ने गरीब बैगा आदिवासी मजदूर को लापरवाही से 11 लाख रुपए से ज्यादा बिजली भेज दिया. मामले सामने आने पर विभाग ने इसे तकनीकी गलती मानते हुए बिल सुधारकर 10 हजार 814 रुपए किया.

Written ByHarsh Katare
Published: Jul 04, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 05:21 PM IST
मंडला में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, बैगा आदिवासी मजदूर को थमाया 11 लाख का बिजली बिल, सदमे में परिवार
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे एक युवा और होनहार डिजिटल पत्रकार हैं. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ (MP-CG) डिजिटल टीम में बतौर सब-एडिटर कार्यरत हैं. हर्ष की पकड़ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम और समसामयिक विषयों की सटीक एवं रियल-टाइम रिपोर्टिंग में है.

साल 2023 में News18 जैसे प्रतिष्ठित न्यूज नेटवर्क से अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत करने वाले हर्ष को डिजिटल न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस की अच्छी समझ है. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के जटिल राजनीतिक समीकरणों और जमीनी खबरों (हाइपरलोकल न्यूज़) को आसान और स्पष्ट भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनका मजबूत पक्ष है.

आप हर्ष कटारे से सीधे harsh.katare@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा रियल-टाइम न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (ट्विटर) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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