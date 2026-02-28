Advertisement
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंडला

एमपी में होली पर अनोखी परंपरा! भाई-दूज के लिए सजने लगीं शक्कर की मालाएं, सुख-समृद्धि की कामना के लिए बहनें पहनाती हैं ये 'हार'

Mandla Tribal Holi Tradition: मध्य प्रदेश के कई इलाकों आदिवासी बहुल माना जाता है. इनमें से मंडला भी शामिल हैं, जहां पर होली के मौके पर शक्कर की माला की परंपरा चली आ रही है. जिसका विशेष महत्व होली के दूसरे दिन पड़ने वाली भाई दूज पर होता है. आइए इसके बारे में जानते हैं.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:51 PM IST
MP Holi Bhai Dooj Celebration

MP Holi Bhai Dooj Celebration: मंडला में आदिवासी बहुल मंडला जिले में जहां अनोखे रीति-रिवाज हैं, वहीं अनोखी परंपराएं भी हैं, जिनका लोग आज भी निर्वहन कर रहे हैं. इन्हीं परंपराओं में से एक है शक्कर की माला, जिसका होली के दूसरे दिन पड़ने वाली भाई दूज में खास महत्व है, वहीं उपयोग भी. शक्कर की इस माला को बहन दूज के दिन अपने भाई के गले में पहनाकर और नारियल भेंट कर भाई के सुख, समृद्धि और दीर्घायु की कामना करती है. कहा जाता है कि नारियल और शक्कर की माला (मिठाई) के तौर पर उपयोग की जाती है, जो ऋतु परिवर्तन में जहां स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है, वहीं महंगी और हानिकारक मिठाई का विकल्प भी है. यही कारण है कि सदियों से चली आ रही शक्कर की माला के उपयोग का लोग आज भी निर्वहन कर रहे हैं.

होली के लगभग एक महीने पहले जिले के कई जगहों पर विशेष कारीगरों द्वारा पारंपरिक तरीके से शक्कर की मालाएं बनाई जाती हैं. इस काम में कुछ खास कारीगरों का पूरा परिवार लग जाता है, जो इसका निर्माण कर बाजार को उपलब्ध कराता है और फिर जिलेवासी शक्कर की इस माला के माध्यम से पुरातन परंपरा का निर्वाह करते हैं. शक्कर की माला का निर्माण करने वाले बताते हैं कि जहां इसके निर्माण के साथ वे अपने बाप-दादाओं की परंपरा निभा पा रहे हैं, वहीं इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी मिल पाता है. तो दूसरी तरफ खरीददार का कहना है कि होली के दौरान बाजार में मिठाई तो बहुत किस्म की मिलती है, परंतु शक्कर की माला का होली की दूज के दौरान विशेष महत्व होता है, जो सदियों पुरानी परंपरा है, जिसे जिलेवासी आज भी निभा रहे हैं.

पहले से चली आ रही प्रथा
वहीं एक व्यापारी गोपाल गुप्ता का ZEE NEWS की टीम से कहना है कि यह परंपरा पुरातन चली आ रही है पीढ़ियों से और यह व्यापार हम लोग करते आए हैं. पहले मिठाइयों में त्योहार में यही चलती थी और भाई-बहनों के त्योहार में बहन अपने भाइयों को बांधती थी और फिर टीका लगाती थी. आज भी परंपरा वही चली आ रही है. उसी हिसाब से ही हम लोग माला बनाकर रखते हैं और शक्कर की माला उसी हिसाब से बेचते हैं. पहले की तुलना में अब कम हो गया है. पहले बहुत बिकता था. अब थोड़ा-सा इसमें कमी आ गई है. लोग अपना-अपना त्योहार मनाने लगे हैं। पहले आदिवासी भाई लोग भी खूब लिया करते थे.

भाई दूज पर खास महत्व
इसके अलावा, एक ग्राहक ने ZEE NEWS की टीम से कहा कि विशेषकर होली के पर्व में भाई दूज पर बहनें शक्कर की माला का उपयोग करती हैं और इसका ज्यादा महत्व है. हर समय तो मिठाई बिकती और चलती है, लेकिन यह मालाएं खास तौर पर होली के लिए होती हैं. भाई-बहन के प्यार, सुख और समृद्धि के लिए इसका उपयोग किया जाता है.

रिपोर्टः विमलेश मिश्रा, मंडला

