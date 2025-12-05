जिन दोस्तों के साथ पी शराब, उन्हीं पर पिता ने लगाया हत्या का आरोप, 4 महीने बाद कब्र से निकाला गया युवक का शव

Mandla News-मंडला जिले के कापा गांव में 19 वर्षीय युवक की मौत के मामले में मृतक के पिता ने हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने बुधवार को कब्र से शव निकालकार दोबारा जांच शुरू कर दी है. युवक के शव को फॉरेंसिक जांच के लिए जबलपुर लैब भेजा गया है. शुरुआत में पुलिस ने युवक की मौत को फांसी लगाकर आत्महत्या माना था.
Trending Photos
Body Exhumed From Grave-मध्यप्रदेश के मंडला जिले के कापा गांव में 19 वर्षीय युवक की संदिग्ध मौत का मामला अब गंभीर मोड़ ले चुका है. पुष्पेंद्र पन्द्राम की मौत को पहले आत्महत्या पुलिस ने मामले को मर्ग दर्ज कर बंद कर दिया था. लेकिन पिता द्वारा हत्या की आशंका जताए जाने के बाद पुलिस ने बुधवार को कब्र खोदकर शव को बाहर निकालकर दोबारा जांच शुरू कर दी है.
फांसी पर लटका मिला था शव
यह पूरा मामला निवास थाना क्षेत्र का है. 9 अगस्त को पुष्पेंद्र का शव घर पर फांसी के फंदे से लटका मिला था. घटनास्थल की शुरुआती जांच में पुलिस को आत्महत्या के लक्षण दिखे और पोस्टमॉर्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया. लेकिन मृतक के पिता ने बेटे की हत्या की आशंका जताई.
पिता ने हत्या का शक जताया
मृतक के पिता पंसारी लाल ने एसपी रजन सकलेचा को आवेदन देकर बताया कि बेटे की मौत किसी पुरानी रंजिश के चलते की गई हत्या है. उन्होंने कहा कि पुष्पेंद्र उस रात कुछ पड़ोसी युवकों के साथ शराब पी रहा था और रात में हुई किसी झगड़े के बाद उसकी हत्या कर शव को पेड़ पर लटका दिया गया, ताकि इसे आत्महत्या का रूप दिया जा सके.
पिता गए थे ससुराल
पिता पंसारी लाल ने यह भी बताया कि घटना की रात वे ससुराल गए हुए थे. रात करीब 11 बजे संदीप नामक युवक ने फोन कर उन्हें बताया कि पुष्पेंद्र खेत की तरफ भाग गया था, लेकिन उसे पकड़कर घर लाकर सुला दिया गया. अगले दिन सुबह अचानक मौत की खबर मिलना कई सवाल खड़ा करता है. पिता के गंभीर आरोपों को ध्यान में रखते हुए एसपी ने मामले में दोबारा विवेचना के आदेश दिए.
कब्र से शव को निकाला बाहर
इसके बाद निवास पुलिस बुधवार को गांव पहुंची और अधिकारियों की मौजूदगी में कब्र से शव को बाहर निकाला गया. शव को फॉरेंसिक जांच के लिए जबलपुर भेजा गया है. जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत का असली कारण सामने आने की उम्मीद है. इस दौरान निवास बीएमओ डॉ. विजय पैगवार, तहसीलदार आलोक सोनी और पुलिस टीम मौके पर मौजूद रहे. पुलिस अब युवकों से भी पूछताछ करेगी, जिन पर पिता ने शक जताया है.
यह भी पढ़ें-PM श्री कॉलेज में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई'! भाई की जगह MSc का पेपर देने पहुंचा था युवक
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!