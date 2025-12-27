सिर्फ एक अक्षर 'अ' मिटाया और डकार गए 65 लाख, मंडला में सहकारी बैंक में शब्दों की बाजीगरी से हुआ महाघोटाला

Mandla News-मंडला में शब्दों में हेरफेर से 38 लाख रुपए के लोन को 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी में बदल दिया गया. सहकारी बैंक और अल्प बचत साख समिति के अधिकारियों पर ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है. बैंक और अल्प बचत साख समिति के अस्वीकृत ऋण को कागजों में स्वीकृत कर धोखाधड़ी को अंजाम दिया था.
Trending Photos
Fraud in Mandla-मध्यप्रदेश के मंडला जिले में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है. यहां शब्दों के हेरफेर से 38 लाख रुपए के लोन को 65 लाख रुपए की धोखाधड़ी में बदल दिया गया. EOW ने इस मामले में तत्कालीन महाप्रबंधक सहिच चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. मामला अल्प बचत साख सहकारी समिति मर्यादित से जुड़ा हुआ है. मामला 1 जनवरी 2011 से 31 दिसंबर 2023 तक की अवधि में हुई वित्तीय अनियमितताओं का है.
नियमों की अनदेखी कर दिए लोन
EOW को शिकायत मिली थी कि मंडला की अल्प बचत साख सहकारी समिति अपने जमाकर्ताओं को पैसे वापस नहीं कर रही है. नियमों को ताख पर रखकर लोग दिए जा रहे हैं, साथ ही लोन की वसूली में भी लापरवाही बरती जा रही है. इसी शिकायत के बाद EOW ने जांच शुरू की.
लोन प्रस्ताव को किया अस्वीकृत
जांच में पाया गया कि 8 नवंबर 2011 को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, मंडला की ऋण उप समिति की एक बैठक आयोजित की गई थी. इस बैठक में यह तय हुआ था कि अल्प बचत साख सहकारी समिति पर 38 लाख रुपए का लोन बकाया है, इसलिए इस लोन प्रस्ताव को अस्वीकृत किया जाता है. इसके बाद यहां बड़ा खेल किया गया.
अस्वीकृत में से हटाया 'अ'
यहां से असली घोटाला शुरू किया गया. आरोप है कि बैठक के बाद तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दस्तावेजों में हेरफेर किया गया. उन्होंने अस्वीकृत शब्द से अ हटाकर उसे स्वीकृत बना दिया.असली खेल ये हुआ कि 38 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 65 लाख रुपए कर दिया गया. तीन दिन बाद ही 12 नवंबर 2011 को महाप्रबंधक के हस्ताक्षर से 65 लाख रुपए का अल्प अकृषि लोन स्वीकृत कर दिया गया.
आपस में बांटे पैसे
EOW की जांच में यह सामने आया है कि ऋण उप समिति के फैसले को छिपाया गया और नियमों को दरकिनार कर पैसे जारी किए गए. इसके बाद इस राशि को तत्कालीन महाप्रबंधक नरेंद्र कोरी, स्थापना प्रभारी एन.एल यादव, लेखपाल अतुल दुबे और अल्प बचत साख सहकारी समिति की प्रबंधक शशि चौधरी ने बांट ली.
पद का किया दुरुपयोग
जांच में खुलासा हुआ कि प्रबंधक शशि चौधरी ने गैर-सदस्यों से करीब 26.68 लाख रुपए अवैध रूप से वसूले गए, जो पद के दुरुपयोग और धोखाधड़ी का मामला है. इस मामले में EOW ने शासकीय पदों के दुरुपयोग, आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, जालसाजी और फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक को 65 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज किया है.
यह भी पढ़ें-पुलिस की गिरफ्त से निकला आरोपी, टॉयलेट जाने का बनाया बहाना, कांच तोड़कर हुआ फरार
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!