/कान्हा नेशनल पार्क जरूर आएं... CM मोहन यादव ने की वन्यजीवों की समृद्ध विरासत की सराहना, बारहसिंगा और चीता प्रोजेक्ट पर कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्हा नेशनल पार्क की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संपदा की खुले दिल से सराहना की ह. उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि कान्हा में बाघ, तेंदुए और बारहसिंगा जैसे वन्यजीव अपने प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रूप से फल-फूल रहे हैं. विशेष तौर पर कभी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके 'बारहसिंगा' के संरक्षण और पुनर्वास में कान्हा नेशनल पार्क ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही चीता परियोजना और असम के सहयोग से जंगली भैंसों के पुनर्वास की दिशा में उठाए गए कदमों का भी विशेष उल्लेख किया.