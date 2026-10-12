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कान्हा नेशनल पार्क जरूर आएं... CM मोहन यादव ने की वन्यजीवों की समृद्ध विरासत की सराहना, बारहसिंगा और चीता प्रोजेक्ट पर कही बड़ी बात

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंडला दौरे पर कहा कि कान्हा नेशनल पार्क अपनी समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संपदा के लिए विशेष पहचान रखता है. यह प्रसन्नता का विषय है कि यहां बाघ, तेंदुआ, बारहसिंगा सहित अनेक वन्यजीव प्राकृतिक वातावरण में फल-फूल रहे हैं.

Written ByZee News Desk
Published: Oct 12, 2026, 01:41 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 01:41 PM IST
कान्हा नेशनल पार्क जरूर आएं... CM मोहन यादव ने की वन्यजीवों की समृद्ध विरासत की सराहना, बारहसिंगा और चीता प्रोजेक्ट पर कही बड़ी बात

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