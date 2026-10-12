/कान्हा नेशनल पार्क जरूर आएं... CM मोहन यादव ने की वन्यजीवों की समृद्ध विरासत की सराहना, बारहसिंगा और चीता प्रोजेक्ट पर कही बड़ी बात

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मध्य प्रदेश के मंडला जिले के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कान्हा नेशनल पार्क की समृद्ध जैव विविधता और वन्यजीव संपदा की खुले दिल से सराहना की ह. उन्होंने कहा कि यह गर्व का विषय है कि कान्हा में बाघ, तेंदुए और बारहसिंगा जैसे वन्यजीव अपने प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रूप से फल-फूल रहे हैं. विशेष तौर पर कभी विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुके 'बारहसिंगा' के संरक्षण और पुनर्वास में कान्हा नेशनल पार्क ने ऐतिहासिक सफलता हासिल की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही चीता परियोजना और असम के सहयोग से जंगली भैंसों के पुनर्वास की दिशा में उठाए गए कदमों का भी विशेष उल्लेख किया.
प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से जुड़े इन प्रयासों को करीब से अनुभव करने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेशवासियों और प्रकृति प्रेमियों से अपील की है कि वे कान्हा अवश्य आएं और यहां की अनूठी वन्यजीव विरासत को नजदीक से देखें. उन्होंने कहा कि हमारी समृद्ध वन्यजीव विरासत और प्रकृति के संरक्षण के प्रयासों को करीब से देखकर आज मुझे अत्यंत आनंद की अनुभूति हुई. मैं सभी नागरिकों से आग्रह करता हूं कि वे कान्हा अवश्य आएं और प्रकृति को करीब से जानने व अनुभव करने का अवसर प्राप्त करें.
सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही चीता परियोजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीता परियोजना भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ रही है. वहीं, असम के मुख्यमंत्री श्री हिमंत बिस्वा सरमा जी के सहयोग से जंगली भैंसों के पुनर्वास की दिशा में भी महत्वपूर्ण पहल की गई है. इसके अंतर्गत छह मादा और दो नर सहित कुल आठ जंगली भैंसों को यहां बसाया गया है.
बाघ, तेंदुआ, घड़ियाल और मगरमच्छ जैसे वन्यजीवों के संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे प्रयास हमारी प्राकृतिक धरोहर को और समृद्ध बना रहे हैं. यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है. मैं इस समृद्ध वन्यजीव विरासत के संरक्षण में योगदान देने वाले सभी लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं.