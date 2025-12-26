Advertisement
'बहारों फूल बरसाओ...', ID कार्ड बना वरमाला, पीएम श्री स्कूल में पढ़ाई की जगह छात्राओं ने रचाई शादी

Mandla Wedding Viral Video: मंडला जिले के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें दिख रहा है कि स्कूल की छात्राएं, क्लासरूम में ही एक दूसरे से शादी कर रही हैं. इतना ही नहीं आईडी कार्ड पहनाकर पूरा वरमाला कार्यक्रम भी कर रही हैं.

क्लासरूम में शादी!
PM SHRI School Classroom Reel: मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया विकासखंड का पीएम श्री स्कूल इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. इस स्कूल की चर्चा पढ़ाई को लेकर नहीं, बल्कि किसी और वजह से हो रही है. दरअसल, एक सोशल मीडिया पर इस स्कूल की छात्राओं का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने स्कूल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं. इस वीडियो में साफ-साफ दिखाई दे रहा है, कि एक क्लासरूम के अंदर छात्राएं, पढ़ाई लिखाई के बजाय शादी रचा रही हैं. यह सुनकर आपको भी यकीन नहीं होगा. 

बता दें कि इस वीडियो में फिल्मी गानों की धुन भी आ रही है. जिसमें गाना बज रहा है कि 'बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है...' गाने पर छात्राएं एक दूसरे शादी कर रही हैं. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो इस स्कूल की हर जगह चर्चाएं होने लगी. लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि आखिर क्लासरूम के अंदर ऐसा माहौल कैसे बन गया. 

फिल्मी गाने पर हुई शादी
वीडियो में साफ-साफ दिख रहा है कि क्लासरूम को शादी के मंच में तब्दील कर दिया गया. छात्राएं पढ़ाई लिखाई छोड़कर फिल्मी अंदाज में शादी कर रही है. इन छात्राओं में कोई दुल्हन बना, तो कोई दूल्हा बना. इतना ही नहीं दुल्हन की एंट्री भी ऐसे हुई, मानो सच में शादी का कार्यक्रम चल रहा हो. वहीं वरमाला के लिए न फूल माला था, न कोई पैसों की माला थी. छात्राओं ने अपने आईडी कार्ड को ही वरमाला मान कर एक दूसरे के गले में पहना दिया. वहीं फिल्मी गाने पर छात्राएं, रील भी बना रही हैं. सीन ऐसा है कि मानो स्कूल नहीं, बल्कि कोई फिल्म शूटिंग चल रही हो.

स्कूल प्रशासन पर सवाल
हैरानी की बात यह है कि किताब और कॉपी की जगह छात्राओं के हाथों में आईडी कार्ड से बनी वरमालाएं है. झाड़ू, मेज और क्लासरूम का फर्नीचर शादी की रस्मों का हिस्सा बन चुका था. बताया जा रहा है कि यह सब स्कूल समय के दौरान हुआ है, जिसने अनुशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वीडियो वायरल होते ही अभिभावकों और समाज में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है. वहीं लोगों का कहना है कि शिक्षा को सुधारने की जगह सरकारी स्कूलों में इस तरीके की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. सवाल खड़े हो रहे हैं, कि उस समय शिक्षक कहां थे, इसकी निगरानी क्यों नहीं की गई. हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि ZEE News नहीं करता है. 

