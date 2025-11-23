Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3015651
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

'हर हिंदू तीन बच्चे पैदा करें, तीसरे की फीस मैं भरवा दूंगा...', मंडला रैली में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान

Praveen Togadia on Population: मंडला में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने हिंदू समाज को कम न होने देने के लिए हर परिवार को कम से कम तीन बच्चे पैदा करने की अपील की. उन्होंने नया मिशन ‘तीन बच्चे-हिंदू सच्चे’ लॉन्च किया और कहा कि तीसरे बच्चे की पढ़ाई का खर्च जनसहयोग से उठाया जाएगा.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Nov 23, 2025, 07:18 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंडला रैली में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान
मंडला रैली में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान

Praveen Togadia Mandla rally: रविवार को मंडला जिले में पहुंचे अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी जनसंख्या घटने नहीं देना चाहिए. इसके लिए हर हिंदू परिवार कम से कम तीन बच्चे पैदा करें. तोगड़िया ने यह भी कहा कि जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा, उसके स्कूल की फीस वह खुद भरवाएंगे. उन्होंने इसे लेकर नया मिशन ‘तीन बच्चे-हिंदू सच्चे’ लॉन्च किया. उनका कहना था कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खतरे में पड़ सकती है.

वहीं उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए तोगड़िया ने कहा कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ही सबसे सक्षम नेता हैं. उन्होंने कहा कि जब हिंदुत्व की बात आती है तो पूरा समाज मोहन भागवत के नेतृत्व में एकजुट है. उन्होंने दावा किया कि मोहन भागवत हर चुनौती को पार कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने सभी हिंदू संगठनों और व्यक्तियों से अपील की कि वे इस मिशन में योगदान दें और अपने समुदाय की ताकत को बढ़ाएं.

'हिंदू समाज एकजुट हों'
जनसभा से पहले तोगड़िया जंतीपुर पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने अभियान को मजबूत बनाने और रणनीति तय करने पर चर्चा की. तोगड़िया ने कहा कि हिंदू समाज को अब एकजुट होना होगा और नए मिशन के तहत बच्चों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तीसरे बच्चे की फीस का खर्च जनसहयोग से उठाया जाएगा. उनके इस बयान ने सभा में मौजूद लोगों में चर्चा और उत्साह दोनों बढ़ा दिया. (रिपोर्टः विमलेश मिश्रा, मंडला)

Add Zee News as a Preferred Source

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें "MP BREAKING NEWS IN HINDI" हर पल की जानकारी. आपके जिले की हर खबर सबसे पहले आपके पास, -क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Latest Mandla News

Trending news

Latest Mandla News
'हर हिंदू तीन बच्चे पैदा करें...', मंडला रैली में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान
Rinku Singh
5 छक्कों ने बना दिया टीम इंडिया का सुपरस्टार! रिंकू सिंह ने बिलासपुर में बताई कहानी
damoh news
किसान की दरियादिली: बिजलीघर के लिए दान की लाखों की जमीन, अब रोशन होंगे दो दर्जन गांव
bijapur news
नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता, बीजापुर से 7 माओवादी गिरफ्तार, टिफिन बम बरामद
Chhindwara News
झोलाछाप डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई! दो अवैध क्लीनिक सील, एक्सपायरी दवाएं भी बरामद
bina news
इन मार्गों पर रद्द रहेंगी दर्जन भर ट्रेन, कई मार्गों पर रूट बदले...
Alirajpur news
एमपी के सबसे गरीब जिले में धर्मांतरण का खेल! 50 महिलाओं को दी जान से मारने की धमकी
cg raipur news
अभद्र टिप्पणी का मामला, बेंगलुरु में अमित बघेल पर 12वीं FIR, गिरफ्तारी की मांग तेज..
sagar news
सागर में भीषण हादसा, बस ने बाइक को मारी टक्कर; एक ही परिवार के चार युवकों की मौत
ACB
शराब-DMF घोटाले में बड़ी कार्रवाई, छत्तीसगढ़ में EOW और ACB ने मारा छापा...