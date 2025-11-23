'हर हिंदू तीन बच्चे पैदा करें, तीसरे की फीस मैं भरवा दूंगा...', मंडला रैली में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान

Praveen Togadia Mandla rally: रविवार को मंडला जिले में पहुंचे अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष डॉ. प्रवीण तोगड़िया ने जनसभा को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को अपनी जनसंख्या घटने नहीं देना चाहिए. इसके लिए हर हिंदू परिवार कम से कम तीन बच्चे पैदा करें. तोगड़िया ने यह भी कहा कि जो परिवार तीसरा बच्चा पैदा करेगा, उसके स्कूल की फीस वह खुद भरवाएंगे. उन्होंने इसे लेकर नया मिशन ‘तीन बच्चे-हिंदू सच्चे’ लॉन्च किया. उनका कहना था कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो देश की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान खतरे में पड़ सकती है.

वहीं उन्होंने रैली को संबोधित करते हुए तोगड़िया ने कहा कि हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ही सबसे सक्षम नेता हैं. उन्होंने कहा कि जब हिंदुत्व की बात आती है तो पूरा समाज मोहन भागवत के नेतृत्व में एकजुट है. उन्होंने दावा किया कि मोहन भागवत हर चुनौती को पार कर सकते हैं. साथ ही उन्होंने सभी हिंदू संगठनों और व्यक्तियों से अपील की कि वे इस मिशन में योगदान दें और अपने समुदाय की ताकत को बढ़ाएं.

'हिंदू समाज एकजुट हों'

जनसभा से पहले तोगड़िया जंतीपुर पहुंचे और वहां कार्यकर्ताओं से मुलाकात की. उन्होंने अभियान को मजबूत बनाने और रणनीति तय करने पर चर्चा की. तोगड़िया ने कहा कि हिंदू समाज को अब एकजुट होना होगा और नए मिशन के तहत बच्चों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना होगा. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तीसरे बच्चे की फीस का खर्च जनसहयोग से उठाया जाएगा. उनके इस बयान ने सभा में मौजूद लोगों में चर्चा और उत्साह दोनों बढ़ा दिया. (रिपोर्टः विमलेश मिश्रा, मंडला)

