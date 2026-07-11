अब बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, मंडला में बच्चों को फ्री में मिलेगी JEE और NEET की कोचिंग

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मध्य प्रदेश के मंडला जिला प्रशासन ने जिले के होनहार छात्रों का भविष्य उज्ज्वल बनाने के लिए एक बड़ी पहल शुरू की है. अब जिले के छात्रों को JEE, NEET, CLAT और CUET जैसी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग मिलेगी. यह सुविधा 'प्रोजेक्ट संकल्प' के तहत लगभग 80 स्कूलों में शुरू की गई है. जिला प्रशासन ने प्रतिभाशाली और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बेहतर अवसर देने के मकसद से प्रोजेक्ट संकल्प शुरू किया है.
80 स्कूलों में मिलेगी फ्री कोचिंग
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले के लगभग 80 स्कूलों में JEE, NEET, CLAT और CUET जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग दी जाएगी. इस प्रोजेक्ट की एक खास बात यह है कि छात्रों को विषय के विशेषज्ञों और अनुभवी रिटायर्ड शिक्षकों, दोनों से मार्गदर्शन मिलेगा, जिससे उन्हें अच्छी शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी का लाभ मिलेगा.
अब बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं
प्रोजेक्ट संकल्प से आदिवासी बहुल मंडला जिले के गरीब और होनहार छात्रों को बहुत फायदा होगा. अब किसी भी छात्र के सपनों के रास्ते में पैसों की कमी बाधा नहीं बनेगी, क्योंकि वे बिना किसी खर्च के राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे. इस पहल को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है. उनका कहना है कि अब उन्हें बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अपने ही जिले में बेहतरीन मार्गदर्शन मिल सकेगा. वहीं जिला प्रशासन की इस पहल ने मंडला के होनहार छात्रों में नई उम्मीद जगाई है. उम्मीद है कि 'प्रोजेक्ट संकल्प' के जरिए जिले के कई छात्र प्रतिष्ठित राष्ट्रीय संस्थानों में दाखिला ले सकेंगे और अपने सपनों को साकार कर सकेंगे.
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