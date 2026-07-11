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अब बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, मंडला में बच्चों को फ्री में मिलेगी JEE और NEET की कोचिंग

Mandla News: मंडला जिला प्रशासन ने जिले के होनहार और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए "प्रोजेक्ट संकल्प" नाम की एक अहम और सराहनीय पहल शुरू की है. इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत जिले के लगभग 80 सरकारी स्कूलों में JEE, NEET, CLAT और CUET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ़्त कोचिंग दी जाएगी.

Written ByRanjana Kahar
Published: Jul 11, 2026, 06:03 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:03 PM IST
अब बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं, मंडला में बच्चों को फ्री में मिलेगी JEE और NEET की कोचिंग
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Ranjana Kahar

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रंजना कहार एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया और डेस्क ऑपरेशंस में चार वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. रंजना की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम और स्थानीय खबरों (Hyperlocal News) की सटीक और तथ्यात्मक कवरेज में है.

गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिलासपुर से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली रंजना कहार ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने APN न्यूज़ के साथ भी काम किया है. डेस्क मैनेजमेंट और न्यूज़ प्रोडक्शन में मजबूत पकड़ होने के चलते वे पाठकों तक खबरें तेजी और प्रमाणिकता के साथ पहुंचाने का काम करती हैं.

रंजना कहार से आप सीधे ranjana.kahar@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप रंजना से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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