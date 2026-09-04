/‘हे कान्हा! अब तो अपने दरवाजे खोल दो...’, मंडला में जन्माष्टमी पर भक्तों की पुकार, 27 साल से कैद हैं राधा-कृष्ण

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Mandla Munnibai Dharamshala Story: पूरी दुनिया में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की धूम है. मंदिरों में कान्हा के जयकारे गूंज रहे हैं और भक्त अपने लड्डू गोपाल को पालने में झुला रहे हैं. लेकिन मध्यप्रदेश के मण्डला में आस्था की ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो दिल को झकझोर देती है. यहां राधा-कृष्ण की प्रतिमाएं करीब 27 साल से ताले में कैद हैं. न पूजा हो रही है, न आरती और न ही भक्तों को दर्शन मिल रहे हैं. भक्तों को इंतजार उस दिन का है, जब कानूनी विवाद खत्म होगा, ताले खुलेंगे और कान्हा फिर अपने भक्तों के बीच होंगे.
दरअसल, यह मामला मण्डला की मुन्नीबाई धर्मशाला का है. कभी जहां आस्था की रौनक हुआ करती थी, आज वही धर्मशाला वीरान और जर्जर नजर आती है. दो पक्षों के बीच शुरू हुए संपत्ति विवाद ने इस इमारत के दरवाजों पर ऐसा ताला लगाया, जो सालों बाद भी नहीं खुल सका. इसी विवाद के बीच राधा-कृष्ण की प्रतिमाएं भी पूजा और दर्शन से दूर हो गईं. बताया जाता है कि कहानी की शुरुआत साल 1995 में हुई, जब तत्कालीन जमींदार मुन्नीबाई ने मुन्नीबाई धर्मशाला और राधाकृष्ण मंदिर को अग्रवाल नवयुवक मंडल को बेच दिया था.
कान्हा की रिहाई का इंतजार
इसके बाद अग्रवाल समाज ने धर्मशाला का जीर्णोद्धार कराया, लेकिन कुछ समय बाद संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया. मुन्नीबाई की ओर से धर्मशाला को शासन को दान किए जाने का दावा सामने आया और देखते ही देखते मामला कानूनी लड़ाई में बदल गया. विवाद बढ़ने के बाद साल 1999 में धर्मशाला पर ताला लगा दिया गया. ताला सिर्फ धर्मशाला के दरवाजे पर नहीं लगा, बल्कि मानो कान्हा की पूजा और भक्तों के दर्शन पर भी ताला लग गया. एक दशक बीता, फिर दूसरा और अब करीब 27 साल गुजर चुके हैं. धर्मशाला जर्जर होती गई, लेकिन कान्हा की रिहाई का इंतजार जारी है.
27 साल से कैद हैं कान्हा
स्थानीय महिला सुभद्रा ठाकुर का कहना है कि आज जब देशभर के मंदिरों में कान्हा के जन्म की खुशियां मनाई जा रही हैं, कहीं माखन-मिश्री का भोग लग रहा है तो कहीं आधी रात को जन्म आरती की तैयारी है. वहीं मण्डला में भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए तरस रहे हैं. उन्होंने बताया कि मामला अब भी हाईकोर्ट में लंबित है. कानूनी विवाद अपनी जगह है, लेकिन सवाल आस्था का भी है. करीब 27 साल से बंद दरवाजों के पीछे कैद राधा-कृष्ण को लेकर भक्तों की आंखों में आज भी एक ही उम्मीद है कि विवाद का जल्द समाधान हो, धर्मशाला के दरवाजे खुलें और कान्हा फिर अपने भक्तों के बीच लौटें.
...अपने दरवाजे खोल दो
पुजारी दीपक उपाध्याय का कहना है कि कान्हा से भक्तों का रिश्ता सिर्फ पूजा का नहीं, भावनाओं का है. इसीलिए मण्डला के भक्तों की उम्मीद भी यही है कि कानूनी विवाद का जल्द अंत हो और वर्षों से बंद इन दरवाजों के साथ आस्था के दरवाजे भी फिर खुलें. क्योंकि जन्माष्टमी पर हर भक्त की एक ही पुकार है. 'हे कान्हा... अब तो अपने दरवाजे खोल दो.' मण्डला की मुन्नीबाई धर्मशाला में 27 साल से बंद राधा-कृष्ण की प्रतिमाएं आज भी उस दिन का इंतजार कर रही हैं, जब विवाद खत्म होगा और भक्तों को अपने आराध्य के दर्शन फिर मिल सकेंगे.
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