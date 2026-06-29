मंडला के शिक्षक ने अपने खर्च पर 55 छात्राओं को बांटी सामग्री, पूरे सत्र मुफ्त पढ़ाने का लिया संकल्प

छात्राओं ने क्या कहा?

वहीं छात्रा अस्मिता परस्ते ने बताया कि अखिलेश उपाध्याय उनके छात्रावास आए और सभी छात्राओं को किताबें, कॉपी, पेन, कप, छाते सहित अन्य सामग्री दी. उन्होंने पढ़ाई, करियर और जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताईं. साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी. छात्रा स्वाति जरसिया ने कहा कि शिक्षक अखिलेश उपाध्याय ने उन्हें किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री प्रदान की. उन्होंने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने, करियर चुनने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए छात्राओं को छाते भी वितरित किए.