मंडला के शिक्षक ने अपने खर्च पर 55 छात्राओं को बांटी सामग्री, पूरे सत्र मुफ्त पढ़ाने का लिया संकल्प

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Akhilesh Upadhyay News: मंडला जिले में एक शिक्षक ने सिर्फ पढ़ाने का नहीं, बल्कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रनिर्माता होने का दायित्व निभाकर समाज के सामने प्रेरक उदाहरण पेश किया है. शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय मंडला के अंग्रेजी शिक्षक अखिलेश उपाध्याय ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए विशेष पिछड़ी बैगा जनजाति छात्रावास की 55 छात्राओं को अपने निजी खर्च से अध्ययन और दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की.
छात्राओं को पेन, कॉपी, पेंसिल किट, कॉफी मग, छाते, घड़ियां सहित अन्य जरूरी सामग्री दी गई. यह पहल उनके प्रयास प्रकल्प के तहत की गई, जिसके माध्यम से वे लगातार जरूरतमंद विद्यार्थियों की शैक्षणिक सहायता करते आ रहे हैं. अखिलेश उपाध्याय ने कहा कि जनजातीय बेटियों को अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए शिक्षा के माध्यम से मुख्यधारा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता.
छात्राओं से मुलाकात
अखिलेश उपाध्याय ने बताया कि एक शिक्षक के सामुदायिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उन्होंने बैगा जनजाति बालिका छात्रावास की छात्राओं से मुलाकात की. छात्राओं से संवाद कर उनके करियर, पढ़ाई और भविष्य को लेकर मार्गदर्शन दिया. साथ ही अपने निजी खर्च से कॉपी, पेन, छाते और अन्य दैनिक उपयोग की सामग्री वितरित की. उन्होंने कहा कि छात्राओं के चेहरों पर खुशी देखकर उन्हें संतोष मिला. उनका मानना है कि समाज के जरूरतमंद बच्चों तक पहुंचना और उनकी आवश्यकताओं को समझकर मदद करना हर शिक्षक का दायित्व है.
समाज से की अपील
उन्होंने बताया कि यह छात्रावास जनसहयोग से संचालित होता है और यहां संसाधनों की कमी रहती है. इसी कारण वे समय-समय पर जरूरतमंद विद्यार्थियों की सहायता करते हैं. इससे पहले भी वे साइकिल, स्वेटर, जूते और अन्य शैक्षणिक सामग्री वितरित कर चुके हैं. उन्होंने समाज से भी अपील की कि व्यक्तिगत प्रयासों के साथ सामुदायिक सहयोग मिले, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके.
छात्राओं ने क्या कहा?
वहीं छात्रा अस्मिता परस्ते ने बताया कि अखिलेश उपाध्याय उनके छात्रावास आए और सभी छात्राओं को किताबें, कॉपी, पेन, कप, छाते सहित अन्य सामग्री दी. उन्होंने पढ़ाई, करियर और जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताईं. साथ ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है और अच्छे अंक कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इसकी भी जानकारी दी. छात्रा स्वाति जरसिया ने कहा कि शिक्षक अखिलेश उपाध्याय ने उन्हें किताबें और अन्य अध्ययन सामग्री प्रदान की. उन्होंने बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने, करियर चुनने और जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. साथ ही बारिश के मौसम को देखते हुए छात्राओं को छाते भी वितरित किए.
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