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मंडला के शिक्षक ने अपने खर्च पर 55 छात्राओं को बांटी सामग्री, पूरे सत्र मुफ्त पढ़ाने का लिया संकल्प

Mandla Teacher News: मंडला के शिक्षक अखिलेश उपाध्याय ने बैगा जनजाति छात्रावास की 55 छात्राओं को अपने खर्च पर कॉपी, पेन, छाते समेत जरूरी घड़ियां दी. साथ ही पूरे शैक्षणिक सत्र में नि:शुल्क पढ़ाने, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराने और करियर मार्गदर्शन देने का संकल्प लिया.

Written ByZee Media BureauEdited By:Manish kushawah
Published: Jun 29, 2026, 10:12 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 10:12 PM IST
मंडला के शिक्षक ने अपने खर्च पर 55 छात्राओं को बांटी सामग्री, पूरे सत्र मुफ्त पढ़ाने का लिया संकल्प
Image Credit: Akhilesh Upadhyay NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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