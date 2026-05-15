कान्हा टाइगर रिजर्व में होगी गिद्धों की गिनती, खास तकनीक होगा इस्तेमाल

Vultures Counting In Mandla: कान्हा टाइगर रिजर्व में कितने गिद्ध मौजूद है. इसके लिए अब यहां जनगणना शुरू होगी. बताया जा रहा है कि कान्हा में 22 से 24 मई के बीच में ग्रीष्मकालीन गिद्ध गणना अभियान चलेगा और गिद्धों की गिनती पूरी होगी. मध्य प्रदेश वन विभाग के प्रदेशव्यापी कार्यक्रम के तहत यह गणना की जा रही है. इससे पहले दूसरे जिलों में भी गणना हो चुकी है. इसके लिए तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाना है. जिसके लिए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं.

गरुण एप का होगा इस्तेमाल

गिद्धों की यह गणना कान्हा टाइगर रिजर्व के कोर एरिया के साथ बफर वनमंडल और फेन अभयारण्य में आने वाले सभी 13 वन परिक्षेत्रों में की जाएगी. सर्वे के दौरान वनकर्मी गरूण डिजिटल मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करेंगे. इस एप में गिद्धों का डेटा दर्ज करेंगे. इसके अलावा फील्ड स्टाफ तय प्रारूप में मैनुअल रिकॉर्ड भी तैयार करेगा. अभियान को प्रभावी बनाने के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. ताकि गणना के दौरान बिल्कुल सटीक जानकारी लगाई जा सकेगी. इसलिए ही इस तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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गिद्ध पर्यावरण के लिए जरूरी

वन विभाग के मुताबिक भारत में गिद्धों की कुल 9 प्रजातियां पाई जाती हैं. जिनमें से अधिकांश संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल हैं. मध्य प्रदेश में इनकी सात प्रजातियां मौजूद हैं. कान्हा क्षेत्र में मुख्य रूप से व्हाइट-बैक्ड गिद्ध, सिनेरियस गिद्ध, हिमालयन ग्रिफॉन, लॉन्ग-बिल्ड गिद्ध और किंग वल्चर जैसी प्रजातियां देखी जाती हैं. इनमें से कुछ दुर्लभ प्रजातियां भी मानी जाती है. गिद्धों को प्रकृति का सफाईकर्मी माना जाता है. ये मृत पशुओं के शव खाकर पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने और संक्रमण फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

फरवरी में हुई थी गणना

इससे पहले फरवरी 2026 में 20 से 22 फरवरी के बीच शीतकालीन गिद्ध गणना अभियान चलाया गया था. उस दौरान कान्हा, किसली और सरही वन परिक्षेत्र में कुल 224 गिद्ध दर्ज किए गए थे. वन विभाग ने करीब 50 गिद्धों के घोंसलों की भी पहचान की थी. अधिकारियों का मानना है कि नियमित मॉनिटरिंग से गिद्धों की स्थिति और उनके संरक्षण प्रयासों को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिल रही है.

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