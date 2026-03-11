रमजान के महीने में ड्राई फ्रूट्स खरीदना पड़ेगा महंगा, मिडिल ईस्ट की जंग ने बिगाड़ा सारा गणित, खजूर सहित अन्य मेवों के दामों में भारी उछाल

Mandala News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है. खासकर रमजान के महीने में इस्तेमाल होने वाले मेवों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है. पिस्ता और खजूर जैसे जरूरी मेवे अब रोजेदारों की थाली से दूर होते नजर आ रहे हैं. रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए इबादत, सब्र और रोजे का महीना होता है. इस दौरान रोजेदार इफ्तार में खजूर और मेवों का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का असर बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है.

दरअसल खजूर और पिस्ता सहित कई मेवे बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट के देशों से आयात किए जाते हैं. युद्ध की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. बाजार में पिस्ता और खजूर के दामों में काफी बढ़ोतरी हो गई है. पिछले साल की तुलना में इस बार खजूर और पिस्ता काफी महंगे हो गए हैं. बाहर से माल कम आ रहा है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं. दाम बढ़ने से ग्राहक भी कम मात्रा में खरीद रहे हैं.

खजूर के दामों में बढ़ोतरी

रमजान में रोजा खोलते समय खजूर खाना एक परंपरा मानी जाती है, लेकिन बढ़ती कीमतों ने कई रोजेदारों की चिंता बढ़ा दी हैं. कई लोग अब कम मात्रा में या सस्ते विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं. रमजान में खजूर जरूरी होता है, लेकिन इस बार दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. पहले जितना लेते थे उतना लेना भी मुश्किल हो गया है.

रमजान में मेवों और खजूर की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई चिंता

व्यापारियों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में मेवों की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है. यानी अंतरराष्ट्रीय हालात का असर अब स्थानीय बाजारों तक पहुंच चुका है. रमजान के पवित्र महीने में जहां खजूर और मेवे रोजेदारों की थाली का अहम हिस्सा होते हैं, वहीं बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

