Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh3137536
Zee Madhya Pradesh Chhattisgarhमंडला

रमजान के महीने में ड्राई फ्रूट्स खरीदना पड़ेगा महंगा, मिडिल ईस्ट की जंग ने बिगाड़ा सारा गणित, खजूर सहित अन्य मेवों के दामों में भारी उछाल

Mandala News: अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध का असर अब बाजारों पर भी पड़ने लगा है. युद्ध के चलते खजूर और पिस्ता की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे रमजान के महीने में ड्राई फ्रूट्स के दाम बढ़ गए हैं. कीमतों में हुई बढ़ती के कारण रोजेदारों की इफ्तार पर भी असर पड़ रहा है.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Mar 11, 2026, 10:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

रमजान के महीने में ड्राई फ्रूट्स खरीदना पड़ेगा महंगा, मिडिल ईस्ट की जंग ने बिगाड़ा सारा गणित, खजूर सहित अन्य मेवों के दामों में भारी उछाल

Mandala News: मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ता दिखाई दे रहा है. खासकर रमजान के महीने में इस्तेमाल होने वाले मेवों की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई है. पिस्ता और खजूर जैसे जरूरी मेवे अब रोजेदारों की थाली से दूर होते नजर आ रहे हैं. रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए इबादत, सब्र और रोजे का महीना होता है. इस दौरान रोजेदार इफ्तार में खजूर और मेवों का विशेष रूप से इस्तेमाल करते हैं. लेकिन इस बार मिडिल ईस्ट में छिड़े युद्ध का असर बाजारों में साफ दिखाई दे रहा है.

दरअसल खजूर और पिस्ता सहित कई मेवे बड़े पैमाने पर मिडिल ईस्ट के देशों से आयात किए जाते हैं. युद्ध की वजह से सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसका सीधा असर कीमतों पर पड़ा है. बाजार में पिस्ता और खजूर के दामों में काफी बढ़ोतरी हो गई है. पिछले साल की तुलना में इस बार खजूर और पिस्ता काफी महंगे हो गए हैं. बाहर से माल कम आ रहा है, इसलिए दाम बढ़ गए हैं. दाम बढ़ने से ग्राहक भी कम मात्रा में खरीद रहे हैं.

खजूर के दामों में बढ़ोतरी 
रमजान में रोजा खोलते समय खजूर खाना एक परंपरा मानी जाती है, लेकिन बढ़ती कीमतों ने कई रोजेदारों की चिंता बढ़ा दी हैं. कई लोग अब कम मात्रा में या सस्ते विकल्पों की ओर रुख कर रहे हैं. रमजान में खजूर जरूरी होता है, लेकिन इस बार दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं. पहले जितना लेते थे उतना लेना भी मुश्किल हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

रमजान में मेवों और खजूर की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई चिंता
व्यापारियों का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय हालात ऐसे ही बने रहे तो आने वाले दिनों में मेवों की कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है. यानी अंतरराष्ट्रीय हालात का असर अब स्थानीय बाजारों तक पहुंच चुका है. रमजान के पवित्र महीने में जहां खजूर और मेवे रोजेदारों की थाली का अहम हिस्सा होते हैं, वहीं बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता जरूर बढ़ा दी है.

ये भी पढ़ें: LPG खत्म होने का न लें टेंशन, घर बैठे ऐसे बुक करें Indane और भारत गैस सिलेंडर; जानें लंबी लाइन से बचने के उपाय

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

war in the Middle EastRamadanmandla news

Trending news

war in the Middle East
रमजान के महीने में ड्राई फ्रूट्स खरीदना पड़ेगा महंगा, मेवों के दामों में भारी उछाल
Korba News
नशे में धुत पूर्व गृहमंत्री के बेटे की गुंडागर्दी, दुकान में कार से मारी टक्कर...
mp news
खेत के कुएं में मिले तीन मासूम भाइयों के शव, 20 दिन के नवजात की भी मौत, जांच शुरू
mp news
महाकुंभ गर्ल मोनालिसा ने मुस्लिम बॉयफ्रेंड संग की शादी, फरमान खान के साथ लिए 7 फेरे
betul railway station
MP के यात्री कृपया ध्यान दें! इस रूट की आधा दर्जन ट्रेनें रद्द, देखें पूरी लिस्ट
undefined
'लाल आतंक' की टूटी कमर! 108 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 3.95 करोड़ का था इनाम
Vishnu Deo Sai
CM साय की ममता बनर्जी को चिट्ठी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान पर जताई नाराजगी
mp news
BJP प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की बेटी का हुआ निधन, लंबे समय से चल रहीं थीं बीमार
HPV vaccination
HPV वैक्सीन लगने के बाद बिगड़ी बच्चियों की तबीयत, मचा हड़कंप
mp news
56 दुकान में गैस किल्लत के बीच व्यापारियों का बड़ा फैसला, अब ऐसे तैयार होंगे व्यंजन