प्रेमी ने किया वार...पत्नी ने पीछे से रेत दिया गला, बीच सड़क पर तड़प-तड़पकर पति ने तोड़ा दम

Mandla Crime News: वैलेंटाइन डे के दिन, जब लोग अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, उसी दिन एक महिला ने अपने ही पति की हत्या की साजिश रच डाली. महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया. मंडला जिले के टिकरिया थाना इलाके की है, जहां 14 फरवरी को कुड़मैली के पास मधुवन ढाबा के पास मिले युवक के शव की गुत्थी पुलिस ने दो दिन के अंदर सुलझा ली है. युवक की हत्या उसकी ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी, फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए लूट की कहानी रची थी. पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

मिली जानकारी के मुताबिक 14 फरवरी को मधुवन ढाबे के पास एक युवक की लाश मिली थी. जांच के दौरान युवक की पहचान जबलपुर के रहने वाले सुमित काछी के तौर पर हुई. जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि मृत की उसकी पत्नी से झगड़ा चल रहा था. झगड़े की वजह एक दूसरे आदमी के साथ नाजायज रिश्ता बताया गया. महिला का प्रेमी उसके घर के पास एक मंदिर में पुजारी है और महिला के पति ने ही दोनों की मुलाकात करवाई थी.

पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर रची हत्या साजिश

जांच के दौरान पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक हुआ और जब उन्होंने उससे पूछताछ की तो हत्या का सच सामने आ गया. पुलिस के मुताबिक, मृतक की पत्नी का पास के एक मंदिर के पुजारी के साथ नाजायज रिश्ता था. इसकी भनक मृतक को लग गई थी. इस लिए दोनों ने मिलकर हत्या की साजिश रची.

पत्नी ने लूट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को किया गुमराह

14 फरवरी को पत्नी और मृतक बाइक से मंडला की ओर निकले. ढाबे के पास महिला का प्रेमी पहले से मौजूद था. वहां प्रेमी और पति के बीच झगड़ा हो गया और प्रेमी ने सुमित पर हमला कर दिया. पत्नी घायल सुमित को सहारा देने का नाटक किया और फिर पीछे से धारदार हथियार से उसका गला रेतकर उसकी हत्या कर दी. सुमित की हत्या के बाद आरोपी पत्नी ने लूट की झूठी कहानी बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हुई.

