सिर्फ चूल्हा नहीं, अब स्टीयरिंग और तोप भी इन्हीं के पास, MP की महिलाएं लिख रहीं सशक्तिकरण की नई कहानी, जंगल को बनाया अपना कार्यक्षेत्र

Womens Day Special-8 मार्च...अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस. यह दिन महिलाओं की ताकत, संघर्ष और उनकी उपलब्धियों को सलाम करने का दिन है. लेकिन मध्यप्रदेश के मंडला जिले में कुछ महिलाएं ऐसी भी हैं, जो सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं करतीं, बल्कि अपने काम से इसकी मिसाल पेश कर रही हैं. कान्हा टाइगर रिजर्व की इन शेरनियों ने साबित कर दिया है कि सुरक्षा और साहस का मोर्चा संभालने में वे किसी से कम नहीं है.

अलग-अलग काम कर रही हैं महिलाएं

घना जंगल, वन्यजीवों की हलचल, और जिम्मेदारी से भरी ड्यूटी. यहां कान्हा टाइगर रिजर्व और जिले के वन विभाग में दर्जनों महिलाएं अलग-अलग भूमिकाओं में काम कर रही हैं और एक नई मिसाल कायम कर रही हैं. कोई टूरिस्ट गाइड बनकर देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों को जंगल की रोचक कहानी सुना रही है, तो कोई फॉरेस्ट गार्ड बनकर दिन-रात जंगल और वन्यजीवों की सुरक्षा में मुस्तैद है.

अहम जिम्मेदारियां निभा रहीं

यही नहीं, कई महिलाएं वाहन चालक की जिम्मेदारी भी बखूबी संभाल रही हैं, जो कठिन जंगल मार्गों पर पर्यटकों और अधिकारियों को सुरक्षित सफर कराती है. जंगल की ड्यूटी आसान नहीं होती. कभी लंबी पैदल गश्त, तो कभी दूर-दराज के बीटों में कड़ी निगरानी. लेकिन इन महिला कर्मियों ने अपने साहस, मेहनत और लगन से यह साबित कर दियाहै कि जिम्मेदारी निभाने में वे किसी से पीछे नहीं हैं.

जंगल की सुरक्षा, वन्यजीवों की सुरक्षा

सुबह की पहली किरण से लेकर देर शाम तक जंगल की निगरानी, पर्यटकों का मार्गदर्शन और वन्यजीवों की सुरक्षा, हर जिम्मेदारी को ये महिलाएं पूरे आत्मविश्वास और समर्पण के साथ निभा रही हैं. खापा रेंज अफसर ने बताया कि वन विभाग में काम करना हमारे लिए गर्व की बात है. हम चाहती हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आगे आएं और ऐसे क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बनाएं.

हिम्मत, आत्मविश्वास और काबिलियत

कान्हा टाइगर रिजर्व और जिले के वन विभाग की ये महिला अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ अपने कर्तव्यों का निर्वहन ही नहीं कर रहीं, बल्कि समाज को यह संदेश भी दे रही हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में नेतृत्व करने की क्षमता रखती हैं. जंगल की इन शेरनियों ने यह साबित कर दिया है कि महिला दिवस सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि महिलाओं की हिम्मत, आत्मविश्वास और काबिलियत का प्रतीक है. रिपोर्ट-विमलेश मिश्र, मंडला

