"परीक्षा की तैयारी करते 9 साल हुए बर्बाद, अब सीधे मुझे IAS बनाओ," युवक ने की कलेक्टर से अजीब डिमांड; जवाब सुनते ही दिन में दिख गए तारे!

youth demanded to appoint him as ias to mandla collector: मध्य प्रदेश के मंडला में कलेक्टर ऑफिस में जनसुनवाई के दौरान ऐसा मामाला सामने आएगा जिसने एक झटके में सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. अंकित कुमार श्रीवास नाम का युवक कलेक्टर कार्यालय पहुंचता है और कलेक्टर सोमेश मिश्रा से खुद को आईएएस अफसर के तौर नियुक्त करने की मांग की. अंकित ने शिकायत करते हुआ कहा कि प्रतियोगी परीक्षी की तैयारी और किताबों के इंतजार में उसके 9 साल बर्बाद हुए हैं तो उसे अब सीधे अफसर बनाया जाए.

किताबों केलिए करना पड़ा लंबा इंतजार

जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर के पास जनता अपनी समस्या और परेशानी लेकर पहुंची थी वहीं ग्राम मांद निवासी अंकित कुमार श्रीवास ने अपनी अनोखी मांग से सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया. कलेक्टर के सामने उसने बताया कि उसकी आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है लेकिन उसके सपने मजबूत हैं. उसे आईएएस बनना है. नौ साल से कितबों के इंतजार में उसका समय व्यर्थ गया है इसलिए उसे अब आईएएस की नौकरी दी जानी चाहिए.

किताबों के लिए दे चुका हूं आवेदन

अंकित ने आगे कहा कि उसने पिछले 2 सालों से प्रशासन से प्रतियोगी परीक्षा की किताबें उपलब्ध कराने के लिए आवेदन दिया है लेकिन अबतक किताबें उसे नहीं मिली है. उसके पास पैसें नहीं है कि वो खुद से किताबें खरीद सके. उसने मंडला से ही B.SC की डिग्री हासिल की है और इस साल वो MPPSC की परीक्षा देना चाहता है.

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परीक्षा फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं

अंकित ने कहा कि वो आर्थिक तंकी से जूझ रहा है. परीक्षा फॉर्म भरने तक के पैसे नहीं है उसके पास. इसलिए आईएएस की नौकरी की मांग करने उसे खुद कलेक्टर के पास चलकर आना पड़ा है. अंकित ने कहा कि यदि वो आईएएस बन जाता है तो वो जनता के हित में काम करेगा. कलेक्टर ने अंकित की पूरी बात सुनी और मंडला सिविल सर्जन धुर्वे को आदेश देते हुए युवक को मानसिक जांच कराने की सलाह दी. कलेक्टर का कहना है कि प्रशासन ने हर लाइब्रेरी में प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें उपलब्ध कराईं हैं.