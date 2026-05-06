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कंचे देने के लिए घर में बुलाया, फिर 2 लोगों ने 9 साल की मासूम से की हैवानियत, आरोपियों के पास मिला तंत्र-मंत्र का सामान

Mandsaur Crime News: मध्य प्रदेश के मंदसौर के अफजलपुर थाना क्षेत्र में 9 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार, घटना के समय बच्ची घर में अकेली थी. इसी दौरान आरोपी ने उसे अपने घर बुलावाया और जैसे ही वह उसके घर के पास पहुंची, उसे पकड़कर कमरे के अंदर ले गया. इसके बाद वहां पहले से मौजूद अपने साथी के साथ मिलकर बच्ची के साथ गलत काम किया.

Written By  Manish Purohit|Last Updated: May 06, 2026, 12:37 PM IST
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कंचे देने के लिए घर में बुलाया, फिर 2 लोगों ने 9 साल की मासूम से की हैवानियत, आरोपियों के पास मिला तंत्र-मंत्र का सामान

मध्य प्रदेश के मंदसौर के अफजलपुर थाना क्षेत्र में 9 वर्षीय मासूम के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया है. गांव के ही दो निवासियों ने इस करतूत को अंजाम दिया. जानकारी के अनुसार आरोपियों ने बच्ची को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए कंचे देने का झांसा देकर बुलाया और कमरे में बंद कर उसके साथ हैवानियत की. इसके बाद आरोपियों ने उसे छोड़ दिया और बच्ची जब घर पहुंची, तो अपने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी. 

घटनाक्रम की जानकारी परिजनों को जैसे ही मिली, उन्होंने अफजलपुर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई. उसके बाद पुलिस तुरंत हरकत में आई और दोनों आरोपियों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया. घरवालों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, अपहरण, दुष्कर्म और एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

घटना के समय घर में अकेली थी बच्ची

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, आरोपियों की पहचान अजय मालवीय और अशोक दर्जी के रूप में हुई है, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों ने घटनाक्रम को तब अंजाम दिया, जब बच्ची घर पर अकेली थी. बच्ची को अजय मालवीय ने दूसरी बच्ची से अपने घर पर बुलवाया और जैसे ही वह घर के पास आई उसे पकड़कर अंदर ले गया. इसके बाद कमरे में बंद कर दिया और इस हैवानियत को अंजाम दिया. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

आरोपियों के पास मिला तंत्र-मंत्र का सामान

पुलिस को जांच में आरोपियों के घर से तंत्र-मंत्र के सामान और अन्य सामग्री भी मिली है, जिसकी जांच पुलिस कर रही है. इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है. हालांकि, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, लेकिन छोटी सी बच्ची के साथ हुई इस हैवानियत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

आगे की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की जा रही है. दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है और दोनों पर आईपीसी और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ इस बात की भी खास तौर पर ध्यान रखा जा रहा है कि दोनों आरोपियों को सख्त सजा हो, इसलिए पूरी जांच में सावधानी बरती जा रही है.

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