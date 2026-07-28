/अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी, 40 घायल, मंदसौर-नीमच के यात्री भी शामिल

राज्य चुनें
Mandsaur Yatra Bus News: जम्मू-कश्मीर में बालटाल से श्रीनगर लौट रही तीर्थयात्रियों की एक बस मंगलवार सुबह करीब 7 बजे गांदरबल जिले के रंगा मोड़ के पास लगभग 50 फीट गहरी खाई में गिर गई. बस में अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालु सवार थे. हादसे में करीब 40 यात्री घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान के लोग शामिल हैं. मिली जानकारी के मुताबिक, हादसे में कई यात्रियों को गंभीर चोटे आई हैं. फिलहाल राहत-बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को सुरक्षित बाहर निकाला है.
हादसे के बाद स्थानीय लोगों और राहत बचाव टीम ने तुरंत राहत अभियान शुरू किया. सभी घायलों को पहले उप जिला अस्पताल कंगन ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए सभी को श्रीनगर के सौरा स्थित अस्पताल रेफर किया गया. डॉक्टरों का कहना है कि घायलों को मल्टीपल इंजरी और सिर में चोट लगी है. अस्पताल में सभी यात्रियों का इलाज जारी है. फिलहाल किसी भी यात्री की मौत की पुष्टि नहीं हुई है और सभी की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.
अजमेर की बताई जा रही बस
बता दें कि जो बस हादसे की शिकार हुई है, वह राजस्थान के अजमेर (बस नंबर-AR11 D 5655) की बताई जा रही है. इदुर्घटनाग्रस्त बस नंबर AR11 D 5655 अजमेर की बताई जा रही है. कंपनी की कुल चार बसें यात्रा पर गई थीं, जिनमें से एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बस में मंदसौर, मल्हारगढ़, नीमच जिले के सुवाखेड़ा, बड़नगर और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालु सवार थे. प्रशासन यात्रियों की पहचान और उनके गृह जिलों की पुष्टि करने में जुटा हुआ है.
अमरनाथ यात्रा से श्रद्धालुओं को वापस लेकर आ रही मंदसौर की एक बस के बालटाल से श्रीनगर के बीच दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार दुखद है।
सभी यात्रियों के कुशलक्षेम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। घायलों के उपचार एवं सभी प्रभावितों से संपर्क के लिए उज्जैन संभाग के अधिकारियों को…
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) July 28, 2026
अमरनाथ यात्रा पर गए तीर्थ यात्रियों की एक बस दुर्घटनाग्रस्त होने से मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र सहित मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के यात्रियों के घायल होने की जानकारी प्राप्त हुई।
मैंने जम्मू काश्मीर प्रशासन एवं मंदसौर जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। घायलों का उपचार श्रीनगर…
— Jagdish Devda (@JagdishDevdaBJP) July 28, 2026
सीएम ने हादसे पर जताया दुख
वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट शेयर कर दुख जताया है. इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने भी हादसे की स्थानीय अधिकारियों से जानकारी ली. फिलहाल मंदसौर जिला प्रशासन जम्मू-कश्मीर प्रशासन के संपर्क में है. वहीं जिला प्रशासन को घायलों की सूची और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं, जिनके आधार पर परिजनों और यात्रियों से व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है.
कुछ लोग गंभीर रूप से घायल
इसको लेकर मंदसौर की एडीएम एकता जयसवाल ने बताया कि भगवती ट्रेवल्स की बस 54 यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. फिलहाल श्रीनगर के अस्पताल से 40 घायलों की सूची मिली है, जिनकी पहचान की जा रही है. अब तक सात यात्रियों के मंदसौर निवासी होने की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ यात्री नीमच और बड़नगर क्षेत्र के हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ के मोबाइल पर संपर्क नहीं हो सका है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज और सहायता के निर्देश दिए हैं.
'मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी. मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!