/अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी, 40 घायल, मंदसौर-नीमच के यात्री भी शामिल

कुछ लोग गंभीर रूप से घायल

इसको लेकर मंदसौर की एडीएम एकता जयसवाल ने बताया कि भगवती ट्रेवल्स की बस 54 यात्रियों को लेकर रवाना हुई थी. फिलहाल श्रीनगर के अस्पताल से 40 घायलों की सूची मिली है, जिनकी पहचान की जा रही है. अब तक सात यात्रियों के मंदसौर निवासी होने की पुष्टि हुई है, जबकि कुछ यात्री नीमच और बड़नगर क्षेत्र के हैं. उन्होंने कहा कि अभी तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है. कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कुछ के मोबाइल पर संपर्क नहीं हो सका है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज और सहायता के निर्देश दिए हैं.