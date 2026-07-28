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अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी, 40 घायल, मंदसौर-नीमच के यात्री भी शामिल

Amarnath Yatra Bus Accident: जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में बड़ा हादसा हो गया. बालटाल से श्रीनगर लौट रही अमरनाथ यात्रियों की बस 50 फीट गहरी खाई में गिर गई. बताया जा रहा है कि इस बस में मध्य प्रदेश और राजस्थान के लगभग 40 श्रद्धालु सवार थे. हादसे में सभी घालयों को इलाज के लिए श्रीनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं एमपी के सीएम मोहन यादव ने भी हादसे पर दुख जताया है.

Written ByManish PurohitEdited ByManish kushawah
Published: Jul 28, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:25 PM IST
अमरनाथ यात्रा से लौट रहे श्रद्धालुओं की बस 50 फीट गहरी खाई में गिरी, 40 घायल, मंदसौर-नीमच के यात्री भी शामिल
Image Credit: ZEE MEDIA

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