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'कोको पाउडर' के नाम पर अफीम तस्करी की कोशिश, मंदसौर से कनाडा भेजने का था प्लान

Mandsaur Opium Smuggle: कोको पाउडर के जरिए अफीम तस्करी करने की कोशिश की जा रही थी. बताया जा रहा है पार्सल के जरिए इसे मंदसौर से कनाडा भेजने का प्लान था.

Written By  Manish Purohit|Last Updated: May 19, 2026, 11:39 AM IST
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पार्सल से अफीम कनाडा भेजने का था प्लान
पार्सल से अफीम कनाडा भेजने का था प्लान

Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर में पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पार्सल के जरिए अफीम की तस्करी कनाडा किए जाने के प्रयास का सनसनीखेज मामला सामने आया है. हालांकि पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को जब इस पर शक हुआ तो यह प्लान पूरी तरह से फैल हो गया. कर्मचारियों ने जब युवक से पूछताछ शुरू की तो वह पार्सल को मौके पर ही छोड़कर भाग निकला. उसके बाद अधिकारियों ने नारकोटिक्स की टीम को तुरंत मामले की जानकारी दी, जिसके बाद  नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे उन्होंने पार्सल जब्त कर उसे खोला तो उसमें अफीम थी.

मंदसौर से कनाडा भेजने का था प्लान

मंदसौर में 18 मई की शाम करीब 4 बजे एक युवक मंदसौर पोस्ट ऑफिस में कनाडा भेजने के लिए पार्सल लेकर पहुंचा था. पार्सल बुकिंग की प्रक्रिया के दौरान कर्मचारियों ने सामान्य पूछताछ करते हुए उससे पार्सल की सामग्री के बारे में जानकारी मांगी. युवक ने कहा कि पार्सल में 'कोको पाउडर' रखा है. लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों को उसकी बातों पर शक हुआ. बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान युवक बेहद घबराया हुआ नजर आया. कर्मचारियों ने जब उससे और जानकारी लेने की कोशिश की तो वह पार्सल वहीं छोड़कर भाग निकला. इसके बाद पोस्ट ऑफिस कर्मचारियों का शक और गहरा गया. उन्होंने तुरंत नारकोटिक्स विभाग को सूचना दी थी. 

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पार्सल में थी 2 किलो अफीम 

सूचना मिलते ही नारकोटिक्स विभाग की टीम पोस्ट ऑफिस पहुंची और संदिग्ध पार्सल को कब्जे में लेकर जांच की. पार्सल खोलने पर उसमें से करीब 2 किलो अफीम बरामद हुई. अधिकारियों ने पार्सल जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि अफीम की खेप कनाडा भेजी जा रही थी. अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि पार्सल के जरिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तस्करी का यह नेटवर्क कब से सक्रिय है और अब तक ऐसे कितने पार्सल विदेश भेजे जा चुके हैं. 

पोस्ट ऑफिस की हेड पोस्ट मास्टर ज्योति चपरोद ने बताया कि पार्सल बुकिंग से पहले कर्मचारियों की तरफ से सामान्य पूछताछ और जांच की जाती है. उन्होंने कहा कि युवक का व्यवहार संदिग्ध लग रहा था और पूछताछ के दौरान वह घबरा गया. इसके बाद वह बिना रसीद लिए ही पार्सल छोड़कर भाग गया, जिससे कर्मचारियों का शक और बढ़ गया. उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरों में युवक के भागने की फुटेज भी दिखाई दी है. फिलहाल पुलिस और नारकोटिक्स विभाग फरार युवक की तलाश कर रहे हैं. पुलिस ने मामले में जांच की बात कही है. 

ये भी पढ़ेंःPhD छात्रा की मौत मामले में दिल्ली का क्रिकेटर गिरफ्तार, जानिए पूरा मामला 

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