दिनदहाड़े मर्डर से दहला मंदसौर, सरेआम चाकू मारकर भाजपा नेता की पत्नी की हत्या, 6 महीने पहले हुई थी शादी

BJP Councillor Wife Killed: मंदसौर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अभिनंदन क्षेत्र में एक महिला की दिनदहाड़े चाकू मारकर हत्या कर दी. मृतका की पहचान रुबिना के रूप में हुई है, जो नगर पालिका के भाजपा पार्षद शाहीद मेव की पत्नी बताई जा रही है. वारदात की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है.

जानकारी के मुताबिक शहर के वार्ड नंबर 15 के पार्षद शाहिद मेव की पत्नी शाम करीब 5:30 बजे अभिनंदन इलाके में थीं. उस समय वह ऑटो-रिक्शा से घर जा रही थीं. तभी अचानक एक मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक वहां आए. उनमें से एक ने अचानक चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. इसके बाद दोनों हमलावर मौके से फरार हो गए.

सौतेले बेटे ने की हत्या

एसपी विनोद मीणा ने बताया कि रुबीना की हत्या धारदार हथियार से की गई थी. बताया जा रहा है कि, हत्या रुबीना के सौतेले बेटे साहिल ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की है. साहिल शाहिद की दूसरी पत्नी का बेटा है. साहिल और उसके दोस्त की तलाश जारी है. रुबीना और शाहिद की शादी को पांच-छह महीने हुई थी. शादी के बाद से ही घर में झगड़े हो रहे थे. इन झगड़ों के बाद शाहिद ने अभिनंदन क्षेत्र में रुबीना के लिए एक अलग घर किराए पर लिया था. मृतका शाहिद की चौथी पत्नी थी और रुबीना शाहिद की तीसरी पत्नी है.

आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को घेर लिया. आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच की जा रही है. हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस टीम संभावित ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है.

