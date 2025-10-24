Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2974077
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMadhya Pradesh - MP

सरपंच पद बना मौत का कारण! गांव की महिला सरपंच ने वीडियो में सुनाई प्रताड़ना की कहानी, चंबल में मिला शव

Mandsaur News-मंदसौर के गांव की एक महिला सरपंच का शव चंबल नदी में तैरता हुआ मिला है. महिला ने नदी में कूदने से पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें उसने अपने परिवार के सदस्यों पर गंभीर आरोप लगाए थे. वीडियो में महिला ने भावुक होते कहा था कि वह इस दबाव को नहीं झेल सकती है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 24, 2025, 07:35 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सरपंच पद बना मौत का कारण! गांव की महिला सरपंच ने वीडियो में सुनाई प्रताड़ना की कहानी, चंबल में मिला शव

Female Sarpanch Suicide-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मऊखेड़ा गांव की महिला सरपंच कन्या बाई का शव चंबल नदी में तैरता मिला. सरपंच कन्या बनाई ने नदी में कूदकर जान देने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. इस वीडियो में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों पर सरपंच पद छोड़ने के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए थे. वीडियो में उन्होंने कहा था कि वह अब इस दबाव को और नहीं झेल सकतीं. 

गाली-गलौज और मारपीट करते हैं
वीडियो में सरपंच कन्या बाई ने कहा था कि 2 साल हो गए लड़ते-लड़ते मुझे, रोज गाली-गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और बेटे को मेरे खिलाफ बहकाते हैं, दिन रात मीटिंग करके सिखाते हैं. उन्होंने वीडियो में कहा कि मरना है तो 1 दफे मर जाओ, मैं सरपंच पद छोड़ना चाहती हूं. इस लड़ाई की मुख्य वजह सरपंच पद बताया जा रहा है. 

नदी में मिला शव
जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को ग्रामीणों ने चंबल नदी में एक महिला का शव तैरता हुआ देखा. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना सुवासरा थाना पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया. मृतका कि पहचान मऊखेड़ा गांव की सरपंच कन्या बाई के रूप में हुई. 

Add Zee News as a Preferred Source

पारिवारिक विवादों से थीं परेशान
ग्रामीणों का कहना है कि कन्या बाई अपने सरपंच पद के कार्यों को लेकर सक्रिय थीं. सूत्रों ने बताया कि सरपंच हाल में ही कुछ पारिवारिक विवादों के कारण मानसिक तनाव में दिखाई दे रही थीं. गांव के कुछ लोगों का मानना है कि गांव की राजनीति में बढ़ते मतभेद भी इस घटना के पीछे एक कारण हो सकते हैं. 

पुलिस जांच में जुटी
पुलिस अधिकारियों ने बताया की इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. मामले की पीछे की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो की जांच के बाद पता चलेगी. वहीं पुलिस का कहना है कि यदि वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

यह भी पढ़ें-किराए पर चल रही थी मौत की फैक्ट्री! कारीगर 50 हजार रुपए महीने में बनाते थे कट्टे

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Mandsaur की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMandsaur NewsWomen Suicide

Trending news

bhind news
किराए पर चल रही थी मौत की फैक्ट्री! कारीगर 50 हजार रुपए महीने में बनाते थे कट्टे
CM Mohan yadav cabinet meeting
विधायकों को कार लोन पर अब 6% सब्सिडी, जानिए पेट्रोल-डीजल के लिए क्या है नियम
Hanman Mandir
हनुमान जी की नाभि से निकलता है रहस्यमयी जल, पीने से खत्म होती है भूत-प्रेत की बाधा!
chhattisgarh news
दिवाली की रात युवक की निर्मम हत्या, पत्नी बोली-भूतों ने मारा, सिर पर चोट के निशान
mp news
महाकाल के द्वार पर उतरेगा विमान! उज्जैन एयरपोर्ट का सर्वे शुरू, 2028 तक पूरा होगा
Mohan Yadav
भगवान श्रीराम का बिहार से कुछ अलग संबंध... MP CM मोहन यादव ने सुनाई रोचक कहानी
indore news
रैगिंग के कारण 4 महीने में मेडिकल छात्रा का घटा 22 किलो वजन, अस्पताल में इलाज जारी
Chhattisgarh
सोशल मीडिया, ब्यूटीशियन, ब्लैकमेलिंग.. IPS अफसर और SI की पत्नी के बीच क्या है कहानी?
chhattisgarh news
'पति-ससुर सब मिलकर प्रताड़ित कर रहे', नवविवाहिता ने मौत से पहले बनाया वीडियो
CG News
पिता के जायदाद पर बेटी का कितना अधिकार? ये तारीख तय करेगा पैतृक संपत्ति पर आपका हक