सरपंच पद बना मौत का कारण! गांव की महिला सरपंच ने वीडियो में सुनाई प्रताड़ना की कहानी, चंबल में मिला शव

Female Sarpanch Suicide-मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के सीतामऊ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मऊखेड़ा गांव की महिला सरपंच कन्या बाई का शव चंबल नदी में तैरता मिला. सरपंच कन्या बनाई ने नदी में कूदकर जान देने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था. इस वीडियो में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों पर सरपंच पद छोड़ने के लिए दबाव डालने के आरोप लगाए थे. वीडियो में उन्होंने कहा था कि वह अब इस दबाव को और नहीं झेल सकतीं.

गाली-गलौज और मारपीट करते हैं

वीडियो में सरपंच कन्या बाई ने कहा था कि 2 साल हो गए लड़ते-लड़ते मुझे, रोज गाली-गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं और बेटे को मेरे खिलाफ बहकाते हैं, दिन रात मीटिंग करके सिखाते हैं. उन्होंने वीडियो में कहा कि मरना है तो 1 दफे मर जाओ, मैं सरपंच पद छोड़ना चाहती हूं. इस लड़ाई की मुख्य वजह सरपंच पद बताया जा रहा है.

नदी में मिला शव

जानकारी के अनुसार, शुक्रवार दोपहर को ग्रामीणों ने चंबल नदी में एक महिला का शव तैरता हुआ देखा. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना सुवासरा थाना पुलिस को दी. सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से शव को नदी से बाहर निकलवाया. मृतका कि पहचान मऊखेड़ा गांव की सरपंच कन्या बाई के रूप में हुई.

पारिवारिक विवादों से थीं परेशान

ग्रामीणों का कहना है कि कन्या बाई अपने सरपंच पद के कार्यों को लेकर सक्रिय थीं. सूत्रों ने बताया कि सरपंच हाल में ही कुछ पारिवारिक विवादों के कारण मानसिक तनाव में दिखाई दे रही थीं. गांव के कुछ लोगों का मानना है कि गांव की राजनीति में बढ़ते मतभेद भी इस घटना के पीछे एक कारण हो सकते हैं.

पुलिस जांच में जुटी

पुलिस अधिकारियों ने बताया की इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है. प्रारंभिक जांच में मामला आत्महत्या का लग रहा है. मामले की पीछे की असली वजह पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और सोशल मीडिया पर अपलोड वीडियो की जांच के बाद पता चलेगी. वहीं पुलिस का कहना है कि यदि वीडियो में लगाए गए आरोपों की पुष्टि होती है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

