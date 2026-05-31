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लग्जरी कार में 20 किलो ब्राउन शुगर की तस्करी, मंदसौर पुलिस ने महिला समेत 5 आरोपियों को दबोचा

Mandsaur Drug Bust News: मंदसौर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए लग्जरी कार से 20 किलो ब्राउन शुगर (स्मैक) बरामद की है. मामले में एक महिला सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written By  Manish Purohit|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 31, 2026, 03:46 PM IST
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Mandsaur Drug Bust News
Mandsaur Drug Bust News

Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर में पुलिस ने लग्जरी कार के जरिए मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 20 किलो ब्राउन शुगर (स्मैक) बरामद की है. इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 से 40 करोड़ रुपये के बीच आंकी जा रही है.

पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक महिला भी शामिल है. आरोपियों के कब्जे से 2 वाहन और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप कहां से लाई गई थी और इसे किस राज्य में सप्लाई किया जाना था. साथ ही तस्करी नेटवर्क के अन्य सदस्यों और इसके संचालन के तरीके की भी जांच की जा रही है.

रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा
मंदसौर के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मीना ने बताया कि बरामद ब्राउन शुगर की कीमत उसकी गुणवत्ता पर निर्भर करती है. उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में हेरोइन (ब्राउन शुगर) की कीमत प्रति किलो 20 करोड़ से 40 करोड़ रुपये तक हो सकती है. हालांकि, इसकी वास्तविक कीमत एफएसएल (फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) की रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.

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आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार
एसपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में कुछ लोग इंदौर के निवासी हैं और तस्करी के लिए एस्कॉर्ट वाहन का इस्तेमाल कर रहे थे. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह गिरोह मादक पदार्थों को विभिन्न राज्यों में सप्लाई करता था. उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामले में सभी मौके के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और फिलहाल किसी आरोपी की तलाश शेष नहीं है. पूछताछ के दौरान मिले इनपुट के आधार पर आगे की कार्रवाई जारी है.

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