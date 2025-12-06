Advertisement
ऐसी हरकत की… तो अंजाम यही होगा! मंदसौर में नाबालिग का अश्लील वीडियो बनाने वाले आरोपी का घर मिनटों में ध्वस्त

Mandsaur Bulldozer Action: मंदसौर में नाबालिग छात्रा के वीडियो बनाने और वायरल करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है. वहीं लोगों के विरोध और और पीड़िता के मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी है.

Written By  Manish kushawah|Last Updated: Dec 06, 2025, 08:01 PM IST
मंदसौर में नाबालिग का अश्लील वीडियो केस
मंदसौर में नाबालिग का अश्लील वीडियो केस

Mandsaur Minor Video Case: मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में एक नाबालिग छात्रा के वीडियो को जबरन बनाकर वायरल किए जाने के मामले ने स्थानीय लोगों को हिला दिया. मामले में सामने आए दो आरोपियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है. प्रशासन ने कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए दोनों आरोपियों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाया. यह कार्रवाई उस घटना के बाद हुई, जिसमें छात्रा को धमकाकर उसका वीडियो बनाया गया और बाद में पैसे की मांग पूरी न होने पर उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया.

वीडियो सामने आने के बाद छात्रा के परिवार को घटना की जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया और जांच शुरू की. जांच में यह पुष्टि हुई कि छात्रा से दबाव बनाकर पैसे भी वसूले गए थे. प्रशासन और पुलिस लगातार पीड़िता के बयान और सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि केस मजबूत हो और ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.

प्रशासन ने उठाया कदम
घटना सामने आने के बाद क्षेत्र में आक्रोश बढ़ गया था. स्थानीय लोग लगातार तीन दिनों तक बाजार बंद रखकर विरोध जताते रहे और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग करते रहे. विरोध के बीच ही प्रशासन ने आरोपियों की संपत्तियों की नाप-जोख शुरू कर दी थी. शनिवार को अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए बड़े पैमाने पर बुलडोजर कार्रवाई की. प्रशासन ने यह कदम कानून व्यवस्था और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया.

दोषियों पर सख्त कार्रवाई
इस पूरी घटना के बाद पीड़िता और उसका परिवार डरे हुए हैं. प्रशासन ने सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी है. स्थानीय लोगों का कहना है कि ऐसी कार्रवाई से अपराधियों में भय पैदा होगा और भविष्य में कोई इस तरह की हरकत करने से पहले कई बार सोचने पर मजबूर होगा. प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि पीड़िता को पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ेगी.

(रिपोर्टः मनीष पुरोहित, मंदसौर)

Mandsaur Bulldozer action
ऐसी हरकत की… तो अंजाम यही होगा! नाबालिग का वीडियो बनाने वाले आरोपी का घर जमींदोज
