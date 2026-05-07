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मंदसौर में भीषण बस हादसा, अनियंत्रित होकर पलटी यात्री बस, 22 वर्षीय युवक की मौत, 29 घायल

Mandsaur Bus Accident News: मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र में कयामपुर से मंदसौर आ रही निजी यात्री बस पलट गई. हादसे में 30 से अधिक यात्री सवार थे, जिनमें 15 घायल और एक 22 वर्षीय युवक की मौत हुई है. पुलिस जांच कर रही है.

Written By  Manish Purohit|Edited By: Manish kushawah|Last Updated: May 07, 2026, 11:05 PM IST
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Mandsaur Bus Accident News
Mandsaur Bus Accident News

Mandsaur News: मध्य प्रदेश के मंदसौर के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के माल्या के पास कयामपुर से मंदसौर आ रही निजी यात्री बस निक्की बस अनियंत्रित होकर पलट गई. दुर्घटना के समय बस में 30 से ज्यादा यात्री सवार थे. हादसे में 15 यात्रियों को चोट आई है, जिनमें से दो को गंभीर चोट बताई जा रही है. पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है.

मिली जानकारी के अनुसार, किसी की मौत की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है. घायलों को मंदसौर चिकित्सालय रेफर किया गया है. बताया जा रहा है, कि तेज रफ्तार से चल रही है. बस एक क्रॉसिंग के दौरान अचानक अनियंत्रित होकर पलट गई.
मौके पर मंदसौर सीसी जितेंद्र भास्कर और अन्य पुलिस अधिकारी भी पहुंचे हैं, जो कि राहत और बचाव कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं.

आम लोगों ने की काफी मदद
इस दौरान आम लोगों ने भी घायलों की काफी मदद की और उन्हें बस वैसे बाहर निकलना और राहत और बचाव कार्य में प्रशासनिक टीम के आने से पहले और बाद में भी लगातार सहयोग किया. निक्की बस शामगढ़ से मंदसौर के लिए आती है और 6:00 बजने के बाद यह कयामपुर से निकली थी गाड़ी की रफ्तार तेज होने और अचानक सामने दूसरी गाड़ी आ जाने की वजह से चालक नियंत्रण नहीं रख पाया और यह हादसा हो गया.

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1 व्यक्ति की मौत की खबर
जिला चिकित्सालय के चिकित्सक बस करें. एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि की है उन्होंने बताया कि बस पलटने की घटना क्रम में 35 से 40 लोग उपचार हेतु आए थे जिनमें से कुछ को मामूली चोटे थी जिनका प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि 22 वर्षीय युवक की मौत हुई है

29 लोग अस्पताल में भर्ती
एसडीएम शुभम पाटीदार ने बताया कि बस हादसे की घटना में 29 लोगों को जिला चिकित्सालय में एडमिट किया गया है जबकि एक व्यक्ति की इस घटना में मौत हुई है अभी राहत और बचाव कार्य पर प्रशासन का ध्यान है बाद में इसकी कर्ण की विस्तृत जांच की जाएगी.

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